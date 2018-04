Previa Manchester City - Liverpool: hora de definición

Google Plus

Se define la temporada para dos de los equipos que más emociones han generado durante esta temporada. Liverpool y Manchester City han sido animadores de la Premier League, uno por haber sido contundente y, con un ritmo avasallante, estar a un paso de coronarse campeón de la máxima categoría de Inglaterra, mientras que el otro cuenta con un futbolista de excelso nivel que quiere poner en discusión el reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Tras el gran resultado conseguido en Anfield Road, con una goleada por 3-0 que prácticamente sentencia la eliminatoria, Liverpool tendrá que mostrarse calmo e inteligente para quedarse con un triunfo que le permita eliminar a uno de los que era gran candidato en la previa, los ‘Citizens’ de Pep Guardiola, que ya vienen de un duro golpe recibido por el Manchester United.

En la última jornada de Premier League, Manchester City recibió a los de Mourinho en el Etihad Stadium, con la premisa de que, si conseguían la victoria, podían coronarse campeones, justamente en el gran derby de la ciudad, ante su acérrimo rival. Luego de ir ganando 2-0, el resultado se les escapó con un inspirado Paul Pogba que le dio la vuelta al marcador y otorgó el triunfo a los ‘Red Devils’ por 3-2, extendiendo la agonía.

Con este antecedente y la derrota en la ida, el equipo de Pep Guardiola llega de capa caída, por lo que habrá que ver si tienen la fortaleza mental necesaria para triunfar, mientras que Liverpool no podrá confiarse demasiado, ya que, si bien el marcador le sonríe, sabe que no es un equipo cualquiera al que se enfrenta y tendrá que prestar especial atención en defensa para no sufrir un resultado humillante que quede en la historia de la competencia.

A por el golpe de gracia

Manchester City sabe que es una misión casi imposible la de remontar el 0-3 sufrido en la ida, pero eso no desanima a unos muchachos que quieren quedarse con la doble corona principal de la temporada. A sabiendas de que no será suficiente quedarse solamente con la liga doméstica, por la cantidad inmensa de dinero invertido y las expectativas depositadas, Pep Guardiola no guarda nada y pone lo mejor que tiene a su disposición.

Sergio Agüero ya está recuperado y es la carta goleadora de Guardiola | Foto: UEFA

Las únicas bajas para el entrenador son Benjamin Mendy, lesionado en su rodilla, y John Stones, mientras que Danilo permanece como duda. Además, ante un posible avance a semifinales, tendrán que estar atentos Kevin De Bruyne, Fernandinho, Gabriel Jesús, Ilkay Gündoğan y Nicolás Otamendi por acumulación de amarillas.

Calma, pero cautos

Jürgen Klopp tendrá varias bajas, entre los que se encuentran Jordan Henderson, por sancion, mientras que Emre Can, Joe Gomez, Adam Lallana y Joel Matip están lesionados y descartados para este encuentro. La gran duda está en si el entrenador alemán podrá contar con su principal figura, Mohamed Salah, quien se retiró lesionado del encuentro de ida y aún no se sabe si podrá estar entre los titulares.

Mohamed Salah puede llegar a 25 partido en Champions League | Foto: UEFA

Historial

179 partidos en toda la historia han disputado entre ellos estos dos equipos, con 45 victorias para Manchester City y 88 para Liverpool. 46 encuentros finalizaron en empate.

El más reciente, por supuesto, es el duelo de ida, en el que Liverpool venció por 3-0, en Anfield Road, con goles de Mohamed Salah, Oxlade-Chamberlain y Sadio Mané.

La palabra de los entrenadores

Pep Guardiola reconoció que "sin importar lo que pase de aquí al final de la temporada, es una alegría ser el entrenador de este equipo. Incluso hace tras días, la cantidad de ocasiones que creamos (frente al United), tienes que defender un poco mejor. Pero para defender mejor puedes definir mejor".

Pep Guardiola piensa y confía | Foto: UEFA

"No creo que tengamos que hablar mucho de motivación. La forma en la que los jugadores han jugado durante toda la temporada me demuestran lo que quieren hacer. Mi equipo es extraordinario y no es comparable con muchos otros. Es top", sentenció el entrenador.

Por su parte, Klopp se mostró mucho más tranquilo y aseguró que "No hay un equipo de fútbol perfecto en el mundo. Tienes momentos, tienes situaciones, tienes días, a veces solo minutos... pero ellos los tenían de manera más consistente, por eso son campeones de la liga. Yo ya sabía antes que podían encajar goles y si concedes goles, puedes perder".

Jürgen Klopp sonríe ante la posibilidad de volver a vencer a Guardiola | Foto: UEFA

"Tenemos que estar a nuestro mejor nivel otra vez. Si hubiese ido como todo el mundo esperaba, ya estuviesemos con medio pie fuera, porque hubiésemos perdido en Anfield... Ahora es nuestro trabajo intentar usar esa situación que los chicos crearon con una actuación impresionante", culminó el alemán.

Árbitro

Habrá terna española para dirigir este encuentro, con Antonio Mateu Lahoz como autoridad máxima dentro del campo de juego, asistido por Pau Cebrián Devís y Roberto del Palomar. Teodoro Sobrino oficiará como cuarto árbitro.

Mateu Lahoz será el árbitro | Foto: UEFA

Carlos Del Cerro y Alejandro Hernandez serán los asistentes adicionales, ubicados al lado de cada portería.

Posibles alineaciones