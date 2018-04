Bayern Múnich vs Sevilla en vivo y en directo online en Champions League 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Bayern Múnich vs Sevilla en vivo, perteneciente a los cuartos de final de la Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Allianz Arena a partir de las 20:45 horas.

Con el ánimo por las nubes luego de haber conseguido el sexto título consecutivo de Bundesliga, el Bayern Múnich recibe al Sevilla con dos objetivos concretos: Mejorar lo demostrado en España y sentenciar la serie para clasificar a las semifinales de la Champions League. En la pasada temporada, fueron eliminados por el Real Madrid en esta misma instancia, y es algo que Jupp Heynckes y sus dirigidos no querrán volver a vivir.

El último encuentro del Bayern Múnich fue la goleada propinada al Augsburgo en condición de visitante (1:4), lo que le aseguró el campeonato por sexta vez consecutiva. Mientras que la última vez que jugaron en el Allianz Arena fue el contundente triunfo frente al Borussia Dortmund.

Robben festeja su gol en el 1:4 ante el Augsburgo | Foto: @FCBayernES

El Sevilla lo intentó por todos los medios posibles en el partido de ida pero no pudo lograr la victoria. En algunos trayectos del encuentro, los españoles hicieron temblar a los alemanes, pero la definición no los acompañó. Ahora pisan el Allianz Arena con el sueño de poner de rodillas al anfitrión y clasificar a las semifinales. Aunque han llegado a estas instancias de la Champions League, un descuido en el torneo local significaría no apuntarse a las competencias internacionales de la próxima temporada, dada la diferencia de puntos con sus rivales directos.

El último resultado conseguido por los de Montella fue el 0:4 en condición de visitante ante el Celta de Vigo. Mientras que, por Champions League, vencieron al Manchester United en el Old Trafford (1:2) en los octavos de final.

Ambos equipos se han enfrentado tan solo una vez, y fue el 1:2 por la ida de los cuartos de final en el Sánchez Pizjúan, donde marcaron Pablo Sarabia para los locales, y Jesús Navas (en contra) y Thiago Alcántara para el Bayern Múnich. Esta será una ocasión para que se equipare el historial, o para que los alemanes extiendan su racha ante el club español.

"Tenemos que prepararnos para un Sevilla ofensivo. Pueden presionar muy bien, pero nosotros también sabemos como tenemos que afrontar el partido mañana'', declaró Jupp Heynckes en la conferencia previa. Además, alabó el labor de Ulreich en la portería, la actividad de Rafinha en el lateral derecho, y la habilidad de Robben, sobre quien dijo ''estar muy seguro de él para mañana''.

El entrenador del Bayern en conferencia | Foto: @FCBayernES

Montella aclaró que ''lo importante es estar en el partido siempre, y hacerlo con equilibrio y paciencia”. El entrenador italiano estuvo acompañado por Franco Vázquez, de grandes actuaciones en los últimos partidos, quien expresó: “Hay que estar tranquilo y confiar en nuestro juego”.

El entrenador italiano, previo al partido ante el Bayern | Foto: @SevillaFC

En los últimos días, dos noticias de gran relevancia han levantado emociones en el entorno del Bayern Múnich. La primera es obvia: el sexto título consecutivo de Bundesliga. El equipo de Jupp Heynckes gritó campeón a seis jornadas de finalizar el campeonato, frente al Augsburgo (1:4). Como dato curioso, en estas 6 temporadas que ha logrado el Bayern, nunca ha logrado coronarse en el Allianz Arena. La segunda es algo que todos los fanáticos querían escuchar: la renovación de dos piezas claves en el equipo. La extensión del vinculo con el club de Robben y Ribéry están encaminadas para concretarse, al menos, por un año más.

Como contraparte, en Sevilla se han vivido momentos de preocupación en los últimos días. Más que por el resultado de ida, el cual se puede remontar, la derrota ante el Celta de Vigo(4:0) y unas pequeñas complicaciones en la tabla de posiciones fueron los detonantes. La buena noticia fue la recuperación de Joaquín Correa, Gabriel Mercado y Luis Muriel, quienes habían sido afectados debido a lesiones. Ahora, los tres jugadores estarán disponibles para enfrentar al Bayern Múnich.

El escenario del encuentro será el Allianz Arena, un estadio que cualquiera conoce. Posee la capacidad para recibir a 75.000 fanáticos. Muchos grandes jugadores han pisado el verde césped en la historia de este monumento del futbol. Fue sede de la Copa del Mundo 2006, donde también se jugó el partido inaugural. Además, albergó la final de la Champions League 2011/12 entre el Bayern Múnich y el Chelsea. Los ingleses derrotaron a los dueños de casa en la tanda de penaltis y se consagraron campeones.

El colegiado será William Collum, acompañado por los asistentes David McGeachie y Francis Connor, y el cuarto árbitro Douglas Potter, todos de nacionalidad escocesa. Collum es internacional con la FIFA desde 2006, y ha dirigido en las eliminatorias de Eurocopa y Mundial, además de la Premier League y la Champions League.