Roma vs Barcelona en vivo y en directo online en Champions League 2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Roma vs Barcelona en vivo en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Este partido tendrá lugar en el estadio Olímpico de Roma a partir de las 20:45 horas.

Ter Stegen atrapa un balón en el partido de ida / Foto: Barcelona

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras en el terreno de juego fue hace seis días en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou. El resultado fue favorable para los de Valverde por 4-1. Los goles del Barcelona fueron obra de Piqué, Suárez, De Rossi (pp) y Manolas (pp). El gol 'giallorossi' fue obra de Dzeko.

Clement Turpin será el árbitro del partido / Foto: UEFA

El árbitro del partido Roma vs Barcelona en vivo será el francés Clement Turpin. Fue nombrado árbitro FIFA en 2010. Arbitró dos partidos de la Eurocopa 2016. También fue designado para dirigir partidos en el Torneo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, debutando en el partido Nigeria contra Japón (5-4).

Olímpico de Roma / Foto: Roma

El partido Roma vs Barcelona en vivo se disputará en el Olímpico de Roma. Desde 1953, a excepción de interrupciones muy breves debido a las renovaciones, acoge los partidos de los dos principales equipos de fútbol profesional de la capital, Lazio y Roma. Tiene una capacidad para 70.324 espectadores, de los más grandes de Italia.

Di Francesco tendrá una baja muy sensible en ataque. No podrá contar con el argentino Diego Perotti que sigue lesionado. El entrenador italiano espera poder recuperar al atacante de cara al derbi del fin de semana.

Ernesto Valverde tendrá a todos sus jugadores disponibles para el partido Roma vs Barcelona en vivo. La afición 'culé' está contenta por la convocatoria del defensor Yerry Mina para el partido de Champions.

Cengiz Under será de la partida en el equipo de Di Francesco / Foto: Roma

Atentos en el partido Roma vs Barcelona en vivo a: Cengiz Under, el extremo turco volverá al once de Di Francesco después de tres semanas de lesión. El pequeño atacante está siendo la sensación del equipo 'giallorossi' esta temporada. Tan solo suma una asistencia y cinco goles en la actual campaña, pero es el hombre de más peligro en el ataque de Di Francesco.

Messi celebra uno de los goles ante el Leganés / Foto: Barcelona

Atentos en el partido Roma vs Barcelona en vivo a: Lionel Messi, el astro argentino está haciendo una de las mejores temporadas de su carrera. Lidera la bota de oro con 29 tantos, y viene de marcarle un hat-trick al Leganés este pasado fin de semana en la Liga Santander. También ha batido el récord de goles de falta esta temporada.

Di Francesco en rueda de prensa / Foto: ROMA

Di Francesco, técnico de la Roma, ha declarado en rueda de prensa: "Creo que este partido debe abordarse con los mejores, es importante, debemos creer en nosotros y jugarlo con gran amor y pasión. Debemos dar lo mejor de nosotros mismos y tenemos la oportunidad de hacer algo grande para nuestra entidad. Tenemos que hacer tres goles, es una tarea muy difícil, pero mañana tenemos el deber de intentarlo".

Valverde en rueda de prensa / Foto: Barcelona

Valverde, técnico del Barcelona, ha declarado en rueda de prensa: "No podemos confiarnos. Debemos pensar como si fuésemos 0-0, cualquier cosa puede pasar. Saldremos al campo a hacer un buen partido e ir a ganar, no podemos pensar en nada más, sin exceso de confianza y sin especular con el partido de ida. Si estamos a nuestro nivel, somos un equipo difícil de hacerle gol y tenemos argumentos para ganar".

Roma 0-2 Fiorentina / Foto: Roma

En la última jornada en la Serie A, la Roma perdió en el Olímpico por 0-2 ante la Fiorentina. No fue el día de los 'giallorossi' que estrellaron tres balones en la madera. Di Francesco sacó un once muy competitivo sin pensar en el partido crucial ante el Barcelona. Mereció más el conjunto de la capital en un partido que dominó durante la mayoría del tiempo reglamentario.

Barcelona 3-1 Leganés / Foto: Barcelona

En la última jornada de la Liga Santander, el Barcelona batió sin problemas al Leganés. El argentino Messi marcó un hat-trick, uno más esta temporada. Partido dominado por los de Valverde de principio a fin. Messi marcó un golazo de falta. El francés Dembele dejó muestras de su calidad y dejó claro a su afición que ha superado con éxito su larga lesión.