Luís Figo se descarta como futuro presidente del Sporting

Luís Figo no será presidente del Sporting de Portugal. No al menos a corto plazo. El histórico jugador portugués ha descartado suceder al actual mandatario, Bruno de Carvalho, horas después de que la prensa lusa afirmara que era el principal favorito. El ex futbolista ha afirmado que esas informaciones "no tienen ningún fundamento" y que se siente "profundamente sorprendido" de que le estuvieran apuntando como próximo líder de los leones.

En este comunicado, enviado a la agencia portuguesa LUSA, Figo ha intentando poner paz en medio de la tormenta institucional por la que está pasando el Sporting: "El equipo lo único que necesita ahora es tener un tiempo de paz, tranquilidad y confianza en lo que se está haciendo", declaraba.

Luís Figo sale de esta manera al paso de todas las informaciones que salieron este lunes en la prensa portuguesa. El diario O Jogo, que mantiene su exclusiva, sigue afirmando que el antiguo internacional portugués fue sondeado para suceder a Bruno de Carvalho. El actual mandatario sigue perdiendo apoyos conforme van pasando los días y ha tenido que convocar una Asamblea General para aclarar la situación.

Luís Figo: "Las informaciones sobre mi futuro en el Sporting no tienen ningún fundamento"

Tras las duras críticas de Bruno de Carvalho a sus jugadores tras perder contra el Atlético de Madrid, jugadores, cuerpo técnico, afición e incluso algunos directivos del propio Sporting de Portugal le han criticado duramente e incluso han llegado a pedir su dimisión. El presidente de la Asamblea General verdiblanca, Jaime Marta Soares declaró este mismo lunes que "no habrá paz en el equipo si Carvalho continúa".

Mientras tanto, caras visibles del mundo del deporte, política e incluso cultura en Portugal, han puesto en entredicho la labor de Bruno de Carvalho en el Sporting. El último, el escritor y ex afiliado del Partido Social Demócrata (PSD) Francisco Maitas Flores: "Ahora mismo está completamente incapacitado para seguir siendo presidente", afirmaba en declaraciones al diario A Bola.

A falta de que salga a la luz a fecha de la Asamblea General sportinguista, todo apunta a que el accionista del equipo no seguirá apoyando a Bruno de Carvalho. Cabe destacar que el pasado mes de febrero, el actual mandatario fue respaldado por más del 70% de los socios en su última sesión de control.