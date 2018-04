Iker Casillas y sus tweets hacia el arbitraje

Google Plus

Desde su salida del Real Madrid, el portero español no se calla nada. Y sus redes sociales son un claro ejemplo de ello. Usa su Twitter para expresar su opinión, sin filtros. Uno de sus últimos mensajes fue dirigido al arbitraje de la Liga NOS. Exactamente, se refirió a la diferencia que tienen de arbitrar al Benfica y al Porto. Así decía su tweet: "Casi al mismo tiempo. Dos penaltis. Uno pitado, uno no. Buenas noches".

No es la primera vez que el arquero de los dragones se manifiesta de esta manera. Hace tres semanas ponía otro mensaje que mandaba una indirecta a sus rivales por el título y que dejaba en entre dicho la actuación arbitral en el partido: "Sin cobertura en la sierra. Alguien que siga la liga portuguesa me puede poner al tanto de nuestros más directos rivales?? Me dicen que hoy el VAR ha sido protagonista...".

El comentario del campeón del mundo obtuvo numerosos respuestas. La mayoría a favor de lo que decía. "Toda la razón, el arbitraje en este juego fue miserable y favoreció claramente al Benfica", resaltó un aficionado. "Efectivamente, el VAR le ha robao un gol al Braga, un ridículo increíble", le comentó otro seguidor.

Los ocho minutos de añadido

En febrero también mostró su descontento con el tiempo añadido en un partido del Sporting de Portugal. En ese encuentro el árbitro añadió cuatro minutos, pero se jugaron nueve. Los verdiblancos iban empatados, en el 98' marcaron y el árbitro pitó el final. "90’ + 4’ (4’ x 2) + 1 hora + 1 día + 1 semana + 1 mes + 1 año + 1 lustro + 1 década + 1 siglo..... y si con esto no es posible: EL COMODÍN “INFINITO”!", twitteó Casillas.

Tras la publicación de este tweet, el periodista Juanma Rodríguez le recriminó que con el Sporting si se atreviera, pero que con el Barça no lo hizo nunca. El guardameta no se mantuvo en silencio y le respondió: "Veo el calendario y ha pasado tiempo desde que abandoné la que siempre consideraré mi CASA. 25 años dan para mucho. Y veo, también,que algo tienes que tener atravesado en tú garganta para escribir semejante bobada. Escribes tú o alguien te dice lo que tienes que poner? Creo lo 2º"