Wayne Rooney en entredicho tras su enojo en el Derby de Merseyside

Google Plus

Wayne Rooney fue comprado por Everton en el inicio de la temporada, lo que significaba un salto de calidad en la faceta ofensiva de los Toffees tras las llegadas de Sandro Ramírez, actualmente a préstamo en Sevilla, y Gylfi Sigurðsson, quien lleva lesionado un par de semanas. Además de eso, su llegada representaba su vuelta a Goodison Park tras trece años siendo una de las grandes figuras en Manchester United. Su inicio de temporada fue de lo mejor en un equipo plagado de dudas, pero su momento actual no es el mejor, ya que, por Premier League, no anota desde diciembre.

El mal momento de Rooney llegó a su punto más bajo este sábado, en el Derby de Merseyside, en el cual fue sustituido por Idrissa Gueye en el minuto 57, ante Manchester City fue cambiado en el mismo minuto por Tom Davies, lo que provocó la ira del ex Manchester United. Esta situación generó cierta molestia en el director técnico de Everton, Sam Allardyce, quien declaró después del partido que: “Nadie es más grande que Everton, el que está aquí debe tenerle respeto al club”, lo que significó un mensaje claro para el máximo goleador en la historia de la Selección de Inglaterra.

Sam Allardyce también respaldó su decisión en que la falta de físico del delantero inglés estaba perjudicando al rendimiento del equipo el sábado: “Necesitábamos piernas más frescas, además, sentí, que su trabajo ya estaba hecho dentro del terreno”. Aunque también el ex técnico de Sunderland entendió totalmente la molestia de Rooney, justificándolo, para estabilizar la situación, en el sentimiento que él siente hacia el club.

A pesar del problema ante Liverpool, Sam Allardyce confía en que el futuro de Wayne Rooney estará en Goodison Park la próxima temporada, aunque no dejó en claro la importancia que tendrá el delantero inglés en el juego de los Toffees. Recordar que el ex delantero de Manchester United lleva diez goles en la temporada, concentrados en la primera rueda de Premier League, ya que no anota desde diciembre del año pasado, en el 3-1 ante Swansea City.