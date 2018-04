Pep Guardiola: "Volveremos la próxima temporada. Muchas felicidades al Liverpool"

Google Plus

No hubo remontada épica. A pesar de los esfuerzos mostrados por el Manchester City en el día de hoy, el Liverpool consigue el billete que les lleva a las semifinales de la Champions League.

Al conjunto Citizen se le ponía a tiro poder lograr la ansiada remontada. No tardaron ni tres minutos en adelantarse en el marcador tras gol de Gabriel Jesús. Aún les esperaban 87 minutos para lograr dos goles que les llevase a la prórroga, o tres, para conseguir la remontada final. Con una fantástica primera parte donde hubo varias oportunidades, palos y goles anulados, el City de Pep se iba al final al descanso con un solitario tanto, y con la expulsión de Guardiola incluida tras un gol anulado polémico.

Con el inicio de la segunda parte, se equilibró tanto el juego, que fue el Liverpool por medio de Salah el que empatase el partido y diese por muertas toda opción del City para la remontada. El Liverpool a falta de trece minutos, por medio de Firmino, conseguía no sólo el billete para las semifinales, sino la victoria en el partido de hoy, cosa inimaginable en un principio, dada la superioridad Blue.

Con esto, Guardiola compareció ante los medios de comunicación: "En esta competición, los equipos son tan similares que la influencia de las decisiones del árbitro son muy importantes. Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada. Le dije (al árbitro) que era gol cuando el balón le llegó a Sané, por eso me expulsó".

Pep Guardiola no quiso irse de la sala de prensa sin antes elogiar tanto a sus jugadores como al rival: "Hemos tenido diez meses fantásticos. Tenemos que recuperarnos mentalmente para los 6 partidos que quedan. Los diez meses de victorias han sido excepcionales. Hay que analizar partido por partido. No encontrarás ningún equipo que pueda mantener éste momento de forma durante once meses. Les doy mi reconocimiento por la actuación ante el United y los primeros 45 minutos de hoy. Quizá descubra cuál es el truco en el futuro. Muchas felicidades al Liverpool y a Klopp, ojalá puedan representar bien a Inglaterra en la semifinal".