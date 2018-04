Previa Olympique Marsella-Leipzig: los toros quieren celebrar en Marsella

Google Plus

Tras un encuentro bastante equilibrado en el juego de ida disputado en Alemania, el Leipzig, quien corre con pequeña ventaja tras el 1-0 obtenido en su estadio visita al conjunto francés con la intención de sellar su clasificación a semifinales de la Europa League.

El representativo dirigido por Ralph Hasenhuttl corre con cierta ventaja no sólo por haber ganado el primer duelo, sino también por otro motivo importante en estas clases de enfrentamientos como lo es el hecho de no haber recibido goles equipo del visitante, lo que en el caso de anotar un tanto en el Vélodrome obligaría al conjunto de Rudi Garcia marcar 3 goles para lograr la clasificación.

Timo Werner había marcado el único tanto en el encuentro de ida, un encuentro bastante disputado ya que no sólo el equipo local creó ocasiones de gol, sino que también la visita logró incomodar al conjunto local, sin embargo el equipo francés no tuvo la profundidad y la efectividad necesaria para marcar algún tanto.

La “cierta ventaja” ya mencionada con la que el Leipzig jugará este encuentro no asegura nada, mucho menos teniendo en cuenta el último encuentro de los toros por Bundesliga, tras ir ganando 1-0 en el marcador terminaron perdiendo por 1-4 ante el Bayer Leverkusen. Dicha derrota no cayó bien ya que se trata de un rival directo en cuanto a la pelea por puestos de UEFA Champions League se refiere, donde hoy por hoy no tendría la posibilidad de ser partícipe en la próxima temporada.

“Ahora tenemos que seguir adelante, concentrarnos el jueves y realizar una actuación completamente diferente contra el Marsella”, había declarado Ralph Hasenhuttl luego de ese encuentro. Willi Orban, quien no había participado en el encuentro de ida disputado en Alemania debido a una suspensión ya estará disponible para el juego en Francia, comentó “Tenemos que cambiar las cosas para el jueves, sabemos que tenemos la oportunidad de reservar nuestro lugar semifinales de la Europa League”, el defensa, en principio iría desde el arranque en el Stade Vélodrome.

Por su parte, el conjunto local llega a este encuentro tras un tímido empate sin goles ante el Montpellier por la fecha 32 de la Ligue 1. Resultado que permitió que el otro Olympique, el Lyon lo alcanze en la clasificación y por el momento hasta dejándolo fuera de puestos de UEFA Champions League al conjunto de Rudi García. Es decir, prácticamente llega en igualdad de condiciones que el Leipzig, con la diferencia de la obligación de marcar más de un gol para lograr la clasificación a semifinales de la Europa League. “Es frustrante, tenemos que mostrar una mejor versión este jueves” expresó Maxime López luego del empate.

En cuanto a las conformaciones de ambos conjuntos, aún no se han confirmado de manera oficial, pero cabe recordar que los dos equipos cuentan con algunas bajas que se perdieron el duelo de ida y tampoco estarán disponibles para el juego de vuelta.

Por el equipo local, los futbolistas que no podrán jugar son el portero Steve Mandanda, Rolando y Adil Rami, centrales que habitualmente son titulares en el esquema del estratega Rudi Garcia, y Florian Thauvin.

El Leipzig, que a pesar de recuperar al defensa Willi Orban, tras cumplir su sanción, no podrá contar con 4 de sus hombres, Marcel Halstenberg, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer y Ademola Lookman. Timo Werner entrenó de manera individual por precaución tras sentir una sobrecarga muscular, pero si éste no siente dolores el jueves arrancaría de titular. Informó el club.

Posibles alineaciones: