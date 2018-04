Kostas Mitroglou: "Será un partido muy distinto"

Google Plus

El Olympique de Marsella se prepara para lo que será un duelo muy importante en su temporada. Habiendo quedado lejos de lo que son los puestos de clasificación directa a la próxima UEFA Champions League, el equipo de Rudi Garcia sabe que la UEFA Europa League es la última posibilidad de clasificar al máximo certamen europeo de clubes.

Pero por ahora, ese sueño parece alejarse, ya que, en el duelo de ida de los cuartos de final, el Marsella cayó por 1-0 ante Red Bull Leipzig, en Alemania. Si bien los franceses hicieron un buen partido, no tuvieron la contundencia con la que sí contaron los alemanes, quienes lograron ponerse en ventaja y, si la mantienen, estarán en semifinales, eliminando a uno de los principales candidatos a quedarse con el título.

Respecto del primer encuentro de esta serie, el delantero Kostas Mitroglou, una de las mayores esperanzas del Marsella para remontar, declaró que “en el partido de ida tuvimos varias chances, defensivamente estuvimos bien y seguimos las tácticas definidas por nuestro entrenador. El regreso a casa, con más de 50.000 fanáticos, será un partido muy distinto”.

Al ser consultado sobre la ventaja de jugar en casa, ante su público y si eso será una presión extra para él y todos sus compañeros, el ex Benfica, quien llegó a principios de la actual temporada, a cambio de 15 millones de euros, señaló que “un estadio completo, haciendo ruido, eso es lo que me gusta, es por estos partidos que vivimos. Todo Marsella estará con nosotros, hay jugadores a los que no les gusta demasiado esta presión, pero yo la amo”.

Por último, y continuando la referencia al ambiente que se vivirá en el Orange Velodrome este jueves, desde las 20:05, Mitroglou confesó: “Ruido, el empuje del público, la euforia en un gol, es algo que me ayuda”.