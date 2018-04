Previa Sporting de Portugal - Atlético de Madrid: si la Roma pudo, ¿por qué no el Sporting?

Google Plus

El Atlético de Madrid es el claro favorito para pasar a semifinales. Los del Cholo Simeone encarrilaron la eliminatoria con 2-0 en la ida. Se adelantaron al comienzo del partido. A los 30 segundos Koke puso el primero a pase de Diego Costa. Este tanto se convirtió en el más rápido de las historia del club en Europa. El segundo llegó de las botas de Griezmann antes del descanso.

Los portugueses tendrán que remontar este resultado si quieren seguir vivos en la competición. De ser así, sería la quinta semifinal de Europa League que jugarían en su historia y la primera de las últimas seis temporadas.

Foto: atleticodemadrid.com

La afición rojiblanca no fallará

La hinchada colchonera nunca fallan a su equipo. Siempre está ahí, sea en una final de Champions o en un partido de Copa del Rey. Y esta vez no va a ser menos. Más de 2.400 aficionados se van a desplazar hasta Lisboa para vivir el encuentro en las gradas del José Alvalade. La cercanía entre Madrid y Portugal les hace más fácil el viaje, la mayoría viajará el propio día del partido.

Habrá más de 2.400 aficionados rojiblancos

No es la primera vez que ocurre. En 2010 ambos clubes se enfrentaron también en cuartos de final de la Europa League. Por aquel entonces Quique Sánchez Flores era el entrenador de los rojiblancos. Y al igual que pasará mañana, miles de aficionados apoyaron a su equipo desde la capital portuguesa. En aquella eliminatoria los madrileños pasaron la eliminatoria con un total de 2-2.

En el partido de ida de la semana pasada no hubo ningún incidente grave. Sobre todo, porque ambos clubes hicieron un llamamiento a sus hinchadas para que hubiera calma. En la anterior eliminatoria sí hubo episodios desagradables. Los aficionados de los dos equipos se pelearon a los alrededores del campo del Sporting. La policía tuvo que intervenir y detener a varios integrantes del Frente Atlético.

William Carvalho es duda

El centrocampista del Sporting de Portugal es duda para el encuentro de mañana. El internacional portugués sufre una dolencia en el muslo izquierdo. En el Wanda Metropolitano ya tuvo que ser sustituido por resentirse de esta lesión que venía arrastrando.

Dost y Coentrão son bajas por sanción

No será el primer partido que se perdería Carvalho en el caso de no entrar en la convocatoria. Tampoco jugó las dos últimas jornadas ligueras ni fue con la selección de Portugal para preparar el Mundial de Rusia.

Si ocurre, sería la tercera baja importante para el equipo. Fabio Coentrão y Bas Dost tampoco podrán estar. Ambos por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto, a la derrota en la ida hay que sumarle estos nuevos inconvenientes.

Victoria y empate antes de Europa

Los verdiblancos vencieron al Paços de Ferreira en la última jornada disputada de la Liga NOS. Tras la derrota ante en Europa, el Sporting volvió a reencontrarse con la victoria. 2-0 fue el resultado final. Anotaron Dost en el 20' y Bryan Ruiz en el 65'.

A pesar de obtener los tres puntos, el Benfica y el Porto son los únicos que optan a hacerse con el título. El club lisboeta se encuentra tercero en la clasificación.

Foto: sporting.pt

Por su parte, el Atlético empató ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo puso por delante a los blancos en el 53' tras un pase de Gareth Bale. Los rojiblancos rápidamente respondieron y Antoine Griezmann puso el 1-1 definitivo a los cuatro minutos.

El reparto de puntos le vino bien y mal a los de Simeone. Según cómo se mire. Bien porque el Madrid no pudo recortar la distancia entre ambos en la tabla clasificatoria. Y mal porque el Barcelona se alejó dos puntos más y ya son once.

Sanciones disciplinarias

Después de la derrota en el Wanda Metropolitano, Bruno de Carvalho, presidente del Sporting de Portugal, criticó la actitud que habían tenido sus jugadores durante los noventa minutos. A lo que estos respondieron con un duro comunicado en las redes sociales, en el que destacaron que se dejan la piel en cada partido y que las declaraciones de su presidente estaban fuera de lugar.

Foto: sporting.pt

Bruno de Carvalho no tardó en responder. Comunicó que los 18 profesionales del club que habían divulgado ese comunicado estaban "suspendidos inmediatamente". Con el paso de los días se realizaron varias reuniones entre todos los implicados y "llegó a la conclusión de que la suspensión impuesta a los atletas no tendría efecto de castigo ya que sólo serviría como excusa para que no cumplan sus funciones y las obligaciones por las que se les pagan”. En cambio, mantiene abiertos los procesos disciplinarios.

Los 18 jugadores señalados fueron los siguientes: Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Rafael Leão, Doumbia, Wendel y Coentrão.

Posibles alienaciones: