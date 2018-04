Previa Philadelphia Union - Orlando City: convertir el querer en poder

Google Plus

Nueva semana en una de las competiciones más imprevisibles del panorama futbolístico, o soccer como lo conocen en Norteamérica. La Major League Soccer, a cada jornada que pasa, no deja indiferente a nadie. Sorpresas, goleadas locas, victorias inesperadas... Una tónica habitual que cada temporada aumenta, lo que provoca que sea más gente la que acabe interesándose por ella. No obstante, la calidad técnica y táctica se acaba notando a largo plazo con la clasificación para los Playoffs.

Precisamente ese es el objetivo de la gran parte de las franquicias de la liga. Alcanzar la postemporada y, a partir de ahí, soñar. En esa lucha se encuentran Philadelphia Union y Orlando City. The U, por su parte, busca dar el salto definitivo y convertirse en un habitual por esos lares (se clasificaron una vez en los últimos cinco años). Misma situación en la que se encuentran los leones púrpuras. Tres años desde su entrada en la MLS, bajando sus prestaciones desde el día uno (7º, 8º y 10º).

The U necesita carburar

El inicio de temporada en la franquicia de Pensilvania comenzaba a pedir de boca. Confiando de nuevo en las manos de Jim Curtin como comandante del proyecto, el primer duelo lo contaron por victoria. Dos a cero frente a New England Revolution, uno de los mejores equipos hasta el momento. Pero, desde ese mismo día, el cuatro de marzo, no han vuelto a ganar.

Picault arma la pierna para golpear el balón en el partido frente a los Earthquakes. / Foto: Pro Soccer USA

Una victoria en cuatro partidos es el balance de los 'Zolos'

Los tres siguientes partidos no han conseguido saborear el triunfo. Dos empates (Columbus Crew y San José Earthquakes) y una derrota por goleada (Colorado Rapids). Además, tres de esos cuatro duelos que lleva disputados han sido en su feudo, por lo que los números no son tan buenos como deberían de ser. De ese modo, el sábado están prácticamente obligados a sumar con victoria para demostrar que pueden luchar por algo.

Y es que tienen argumentos para ellos. En la portería tienen a uno de los mejores guardametas de la competición como es Andre Blake. El lateral derecho Keegan Rosenberry, llamado a ser una pieza importante para la selección de Estados Unidos. Una medular de garantías formada por Medunjanin y Bedoya. El recién fichado -y de forma inesperada- Accam o C.J. Sapong, quien tan solo lleva un gol (el curso pasado anotó 16). O también la joven esperanza: Anthony Fontana.

Locura púrpura

La palabra locura puede bien definir a la perfección lo que están siendo las primeras semanas en la franquicia de Orlando City. La comenzaron con un profundo lavado de cara al equipo, otra vez comandado por Jason Kreis. Este tiene que ser el año en el que, por fin, los leones púrpuras alcancen por vez primera los Playoffs. Tras tres años de fracasos, un cuarto sería una tremenda losa y, a buen seguro, la guillotina definitiva para el técnico de Omaha.

Las sensaciones en el pistoletazo de salida de esta nueva edición de MLS no fueron del todo buenas. Un mal partido ante DC United en su templo en el que consiguieron rascar un punto en el 93' gracias al tanto de Pinho. Tras esto, dos caídas seguidas: Minnesota United (también en casa) y New York City en su visita al Yankee Stadium. Las dos siguientes estuvieron rodeadas de fantasía para el espectador neutro. Tensión, emoción y goles. Eso sí, al final tuvieron desenlace feliz. Primero, 4-3 frente New York Red Bulls, siendo Colman el que anotó el del triunfo en el 86'. Y después, el punto álgido. Con 0-2 en contra con Portland Timbers, del 80' al 87' Orlando 'le dio la vuelta a la tortilla' por vía del rookie Mueller, Kljestan y Dwyer.

Los jugadores de Orlando celebran el 3-2 ante Portland. / Foto: Pro Soccer USA

Junto a DC, es la franquicia que más goles encaja de la Conferencia Este (10)

De ese modo, los mimbres comienzan a dar sus frutos. A los Bendik, Spector, Yotún y el mencionado Dwyer (máximo goleador con tres dianas), se les unieron otros como Sané, El-Monir, Oriol Rosell (todavía no ha debutado por lesión), Kljestan, Meram o Colman. No obstante, Kreis ha creado un verdadero cóctel molotov, capaz de herir al rival o con fuego amigo. Esto lo explica el balance de goles: nueve a favor y diez en contra en cinco partidos.

Precedentes

Desde que la franquicia de Orlando City accediese a la MLS en el año 2015, se han medido a Philadelphia Union un total de siete encuentros. Eso sí, disputaron otros tres anteriormente en forma de amistosos. Por tanto, la primera vez que se vieron las caras -de forma no oficial- fue un 19 de febrero de 2012, saldado con el resultado de 1-1, idéntico a los otros dos. Mientras que entrando en el balance oficial, son los 'Zolos' quienes sales victoriosos con tres victorias. Los leones púrpuras, por su parte, acumulan dos triunfos. Los otros dos obviamente se cuentan por igualadas.

Sin embargo, la última vez que se midieron marcó una fecha para la historia. Positiva para The U, negativa para los lions. 4-0 en la primera mitad para, ya en el segundo tiempo, finalizar con un contundente 6-1. Tres jugadores firmaron un doblete: C.J. Sapong, Picault y Ilsinho. El tanto del honor fue obra de Dwyer.

Arbitrará Christopher Penso

El colegiado de 35 años, natural de Estados Unidos, será el encargado de dirigir el Philadelphia Union - Orlando City. En su currículum como árbitro se encuentran partidos de la MLS, Playoffs, U.S. Open Cup, NASL, CONCACAF Champions League, USL, Indian Super League y amistosos internacionales.

A los 'Zolos' les ha pitado un total de doce partidos, repartidos en cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Además, les ha llegado a expulsar tres jugadores. Por contra, a los lions les ha impartido justicia en ocho ocasiones, con peor bagaje, desglosados en dos victorias, dos igualadas y cuatro derrotas. También les expulsó a dos futbolistas.

Christopher Penso le muestra una amarilla a Giovinco. / Foto: AP

Convocatorias

Philadelphia Union: por confirmar.

Orlando City: por confirmar.

Posibles onces