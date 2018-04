FC Dallas continúa apostando por la juventud

Google Plus

FC Dallas no ha tenido un buen inicio de temporada. No está consiguiendo las victorias que le gustaría, sin embargo, se mantiene como uno de los dos equipos que todavía no conoce la derrota. A pesar de ello, los ‘Hoops’ se mantienen vivos en la ventana de incorporaciones con la llegada de un nuevo jugador.

Como no y para seguir con la misma política de fichajes, el equipo ha incorporado al que será su vigesimosegundo Homegrown Player. Un buen número de futbolistas formados en su academia, que le ponen como el equipo con mayor número de estos jugadores. Se trata del defensor Chris Richards que llega procedente del equipo Sub-19. A partir de esta semana, el futbolista podrá ser convocado para jugar con el prime equipo, aunque eso no quiere decir que deje de tener participación con el filial.

“Quiero darle las gracias a Dios por darme las herramientas para llegar y lograr mi sueño de convertirme en un jugador de fútbol profesional”, dijo el jugador. “¡Gracias a Cory Gibbs, Richard Motzkin y a todo el Team Wass por su ayuda y el apoyo que me dieron durante este camino”.

Chris Richards, de 18 años, se convierte en el vigesimosegundo jugador que sale de la academia texana en firmar un contrato de Homegrwon Player y el vigesimocuarto en ser firmado desde la FC Dallas Academy. Se unió a los ‘Hoops’ el pasado año, jugando 13 partidos con el conjunto Sub-19 en la U.S. Soccer Development Academy. El jugador participó también en la Dallas Cup disputada hace dos semanas. En esta temporada, las estadísticas del equipo Sub-19 son de 10 victorias, cuatro derrotas y tres empates.

Richards, originario de Alabama, fue invitado al Training Camp de los USYNT como parte del combinado Sub-19. Esta convocatoria tuvo lugar el pasado mes de enero de 2018.