Previa Paços de Ferreira-Sporting de Braga: la ilusión del eterno perseguidor

En esta particular carrera que es la Liga NOS hay tres grupos bien diferenciados. Está la cabeza de carrera, con Benfica, Porto y Sporting de Portugal. Luego se puede encontrar al pelotón, con bastantes equipos en tierra de nadie. Por último tenemos la cola, con más de un club desesperado por salir del descenso. Sin embargo, en medio de todos estos grupos hay ciclistas solitarios, perseguidores que bien intentan alcanzar a los de arriba o que pretender huir de la zona baja. El Estádio Capital do Móvel vivirá esta jornada un duelo entre dos de esos perseguidores: el Paços de Ferreira y el Sporting de Braga.

No hay margen de error para el Braga esta jornada. Los hombres de Abel Ferreira se niegan a renunciar a la tercera plaza que de momento ostenta el Sporting de Portugal. Los leones aventajan en tres puntos a los gverreiros y el cuadro bracarense sabe que tiene el goal average ganado con los verdiblancos. 2-2 en el José Alvalade y 1-0 en el Municipal de Braga. Un empate a puntos entre ambos decantaría la balanza en favor de los rojillos. No se moverá de la capital el equipo de Jorge Jesus, dado que visita a Belenenses en el particular derbi de Lisboa.

La racha del Sporting de Braga roza el 10. En los últimos cinco partidos, los gverreiros han salido vencedores en cuatro. Cierto es que la única mancha en el expediente tuvo lugar la pasada jornada contra Feirense. Los bracarenses no pudieron pasar del empate (2-2) ante un equipo que actualmente ocupa los puestos de descenso. Los pupilos de Abel Ferreira se adelantaron hasta dos veces en el marcador. Primero Paulinho y más adelante Dyego Sousa. Sin embargo, los de Santa Maria da Feira remaron contra corriente y pusieron las tablas en el marcador Luís Machado puso el 1-1 a la hora de partido y un agónico tanto de Antonio Briseño en el 92 evitó la victoria bracanense.

Resumen CD Feirense 2-2 Sporting de Braga

También perseguidor, pero de temporadas tranquilas, el Paços de Ferreira necesita un balón de oxígeno en forma de tres puntos. El conjunto canarinho no atraviesa una mala racha en comparación a su irregular temporada: siete puntos conseguidos de los últimos quince podrían ser determinantes para evitar la zona roja de la tabla. Sin embargo, el cuadro pacense sólo está cuatro puntos por encima del descenso. Lo que está salvando al equipo es el hecho de que los que están cerrando la clasificación tampoco consiguen sacar adelante sus partidos.

La temporada del Paços de Ferreira ha sido para olvidar. El equipo ha tenido esta campaña hasta tres entrenadores diferentes y ha pasado de ser un firme candidato a luchar esta el final en la zona noble de la tabla a conformarse con mantener la categoría. Se esperaba más de los pacenses, muy frágiles en defensa y con poca fortuna de cara a portería.

El último partido del Paços estuvo más marcado por lo que acontecía en las gradas que por lo estríctamente deportivo. Los canarinhos cayeron en el José Alvalade con justicia. Derrota por 2-0 frente al Sporting de Portugal, con goles de Bas Dost y Bryan Ruiz. Aún así, poco importó lo que transcurría en el césped. Las cámaras y los ojos del aficionado estaban enfocados en el banquillo local, con Bruno de Carvalho acaparando toda la atención. El presidente de los leones está en el punto de mira tras sus duras declaraciones a sus propios jugadores, criticando su rendimiento. Varios estamentos del propio Sporting han salido al paso tras sus palabras, llegando incluso a pedir su dimisión.

Resumen Sporting de Portugal 2-0 Paços de Ferreira

Históricamente, el Sporting de Braga tiene buenos precedentes contra el Paços de Ferreira. Sin embargo, los números de los gverreiros en el Estádio Capital do Móvel hacen que el encuentro pueda estar más igualado de lo que determina la clasificación. 22 veces se han visto las caras en territorio pacense y el balance es de 10 victorias para el Paços, 8 triunfos bracarenses y 4 empates. La última vez que se vieron las caras fue la temporada pasada y la victoria se quedó en casa (3-1).

En la primera vuelta, el Sporting de Braga venció por 3-0, aunque los gverreiros sudaron más la camiseta de lo que dice el resultado. Les costó trabajo a los de Abel Ferreira tumbar la defensa pacense, que aguantó hasta 65 minutos. Sin embargo, cuando Mateus Silva fue expulsado por doble amarilla y Bruno Viana abrió el marcador cinco minutos después, la zaga canarinha se derrumbó como un castillo de naipes.

El Braga encontró más huecos a partir del 1-0 y el Paços de Ferreira no encontraba la forma ni de parar los ataques locales ni tampoco de hacer daño a su rival al contragolpe. De esta manera, Ricardo Horta y Dyego Sousa redondearon el marcador en los diez últimos minutos de partido.

Resumen Sporting de Braga 3-0 Paços de Ferreira

Jugadores a seguir

Pedrinho (Paços de Ferreira)

Canterano del Freamunde, este interior zurdo se ha adaptado a la perfección a la élite del fútbol portugués. Que el lector no se deje engañar por su 1,70 metros de altura. Pedrinho tiene un auténtico cañón en su pierna derecha y esa esa su mayor facultad, el disparo lejano. Ya ha anotado cuatro goles desde media-larga distancia esta temporada y esos números podrían seguir creciendo.

Ricardo Horta (Sporting de Braga)

Conocido en el fútbol español, ya que llegó a Braga procedente del Málaga. Este extremo dotado de clase y técnica ha encontrado en Portugal lo que no tenía en tierras andaluzas: fortuna de cara a portería. Lleva ya once goles esta temporada y es el segundo máximo artillero de su equipo sólo por detrás de Paulinho. Si sigue con esta proyección, no se descarta verle en alguno de los tres grandes del país vecino.

Alineaciones previsibles