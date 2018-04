Mustafi: "Tenemos que terminar el trabajo que hicimos en el partido de ida"

Google Plus

Arsene Wenger admitió que, para él, la Roma necesitaba "un milagro" para progresar más allá del Barcelona en la Champions League. Pero tras el 1-4 del partido de ida en el Nom Camp, el equipo italiano sorprendió a todo el mundo y logró una notable remontada para ganar 3-0 en el Stadio Olimpico y alcanzó las semifinales.

"En el fútbol, ​​nunca estás seguro"

Luego de lo acontecido en Roma, el defensor central del Arsenal, Shkodran Mustafi, comparó lo sucedido en Barcelona con la situación en su duelo de cuartos de final de Europa League ante el CSKA Moscú, ya que los Gunners cuentan con una ventaja de 4-1 luego del partido de ida en el Emirates Stadium, y para el defensor alemán el choque de antenoche llegó en el "momento perfecto" para que los jugadores del conjunto ingles no se relajen.

"Creo que fue el momento perfecto para nosotros, ver que en el fútbol, ​​nunca estás seguro, especialmente cuando ganas en casa y tienes el partido fuera", dijo Mustafi. "Debes ser muy cuidadoso con la forma en que lo afrontas y creo que el partido que vimos ayer [por el martes] fue el momento perfecto para mostrarnos que tenemos que estar realmente concentrados y terminar el trabajo que hicimos en el partido de ida", añadió.

"Lo vi y pienso que Roma hizo un trabajo brillante. No es fácil cuando pierdes el primer juego 4-1, especialmente contra el Barcelona, ​​un equipo que siempre puede marcar. Creo que hicieron un trabajo brillante, pero no es nada que me sorprenda. Ahora llevo unos años en el fútbol profesional y sé que esto sucede a menudo", aseguró el defensor alemán, quien estaría desde el arranque en el CSKA Arena.

Para el choque ante el CSKA Moscú el conjunto de Wenger iría con Cech en la portería; Bellerín, Mustafi, Koscielny y Monreal en defensa; Xhaka, Ramsey, Özil y Wilshere en el medio campo; Welbeck y Lacazette en la delantera.