Schalke y Borussia Dortmund, aquella remontada histórica

Nuevos protagonistas, el mismo clásico. Transcurría la 13° jornada de la Bundesliga. Año 2017. El Borussia Dortmund, bajo la conducción de Peter Bosz, saltaba al verde césped del Signal Iduna Park con el arma letal que poseía en aquel entonces: Aubameyang. Mientras que el Schalke 04 había arrancado la temporada con 5 triunfos en 6 partidos.

Un comienzo arrollador

Las banderas amarillas en lo alto, la noche de Dortmund y las bufandas que coloreaban las gradas del imponente escenario de un nuevo derbi. En 12 minutos Aubameyang, el único delantero que pudo hacerle frente a Lewandowski en la tabla de goleadores, abría el marcador tras una habilitación de taco de Sahin. El ánimo por el suelo de ir abajo en el resultado hizo que el Schalke cometiera errores, y uno de ellos llegó 6 minutos después, cuando Stambouli anotaba el segundo en propia puerta.

''Auba'' abría el marcador a los 12 minutos | Foto: BVB

Eso no fue suficiente. El Borussia Dortmund quería sentenciarlo en el arranque. Aubameyang partió rápido desde el fondo y sacó un pelotazo hacia Gotze, quien no dudó ni especuló para poner el tercer tanto en tan solo 20 minutos del primer tiempo. El Schalke parecía acabado. Era una sombra con respecto a sus anteriores actuaciones. Tan era la superioridad de los Blacks and Yellows, que 5 minutos después se florearía marcando el cuarto a partir de una magnífica volea de Guerreiro. La cachetada cuádruple sentó mal a los visitantes, quienes no supieron como y cuando responder ante tanta fiesta futbolística que presentaba su rival de toda la vida.

Los tres primeros y el debacle

Nadie esperaba una igualdad. Menos una remontada. Después de que el descanso calmara el diluvio de goles que le propinaba el Dortmund al Schalke, se reanudó el partido. Comenzaba la cruzada de los dirigidos por Tedesco para lograr lo imposible. Burgstaller sería el puntapié inicial de la hazaña al cabecear un balón y superar, en ese entonces, a Weidenfeller. Por lo menos hasta el momento, el Schalke no se iría sin anotar en el Signal Iduna Park.

Uno de los goles marcados por el Schalke antes del cierre | Foto: @s04_es

Cuatro minutos después, Harit recibía de Konoplyanka y la ponía en el fondo de la portería. El Schalke se acercaba a pasos agigantados al objetivo. Y mientras transcurrían por la mitad del camino, un factor determinante haría que el encuentro se ponga más emocionante que nunca: doble amonestación y expulsión para Aubameyang. El jugador que había sido la clave de la goleada en el primer tiempo ahora dejaba a su equipo a la deriva con diez jugadores y un rival hambriento por remontar.

La expulsión de Aubameyang fue determinante.

No quedaba casi tiempo. El Schalke necesitaba un milagro para conseguir la hazaña. A solo cuatro minutos de los 90 finales, Caligiuri conseguía acercar a su equipo en el marcador con un potente remate. Los corazones se trepaban hacia la boca de los fanáticos del Dortmund. Estaban viendo como un conjunto que desde el inicio fue inferior, trepaba con esfuerzo y dedicación el difícil muro de la remontada.

La hazaña se concreta

Siete minutos añadidos por el colegiado, las gradas del Signal Iduna Park a rebosar de fanáticos preocupados, el grito de los visitantes empujando a su equipo, y para mayor dramatismo, el resultado con un solo gol de diferencia. El clima no podía ser más perfecto para un Reiverderby. La cabeza de los jugadores del Schalke procesaban a un ritmo rápido su objetivo de conseguir la igualdad. Iban con todo hacia el arco de Weinderfeller y nada los podía detener.

Un momento que no podrán olvidar.

La experiencia, sin duda, es algo fundamental para los partidos importantes. Naldo era el hombre llamado para aparecer en el momento indicado, en la forma correcta, en el escenario perfecto. Nuevamente Konoplyanca ponía un centro para que el brasilero de 35 años rematara y lograra la histórica remontada en el cuarto minuto agregado, a solo tres del cierre. Un momento que ni el club ni los fanáticos que en ese momento ahogaban el grito de los locales podrán olvidar. Y mucho menos los protagonistas del encuentro más vibrante de esta temporada en la Bundesliga.

Naldo festeja la igualdad | Foto: @s04_es

Las luces cesaban. Los locales abandonaban las gradas en las que habían sido felices solo en el primer tiempo. Los visitantes cantaban con su público. Más que un Revierderby, la noche en el Signal Iduna Park era más una velada romántica de sensaciones inauditas. Fue uno de tantos partidos que pasaron a la historia en Alemania, uno de esos que un amante del buen futbol quiere volver a revivir a lo largo de su vida.