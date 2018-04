Kansas City sigue firmando Homegrown Players

Google Plus

Sporting Kansas City continúa fiel a su filosofía de fichajes y de nuevo ha sumado a un Homegrown Player a sus filas. No se detiene en su ímpetu de formar a jugadores para el primer equipo. El último en firmar su contrato como profesional es el centrocampista Wan Kuzain Wan Kamal. El jugador es el noveno Homegrown Player en llegar al club, con un contrato hasta 2020, dejando una opción para 2021 y 2022.

“Estoy extremadamente emocionado y agradecido por esta oportunidad con Sporting Kansas City”, dijo Kuzain. “Esto es algo que todos los jóvenes jugadores quieren experimentar. Es genial ser parte de este club, sabiendo que me mudé de la Academia a los Rangers y ahora tengo una oportunidad con el primer equipo. No sólo me represento a mí mismo, sino que represento a todos los entrenadores y personal de la Academia”.

Wan Kuzain Wan Kamal, de 19 años, es el primer jugador que ha pasado por todos los equipos de la Academia, incluido el Swope Park Rangers. Antes de llegar a la Academia, el futbolista pasó varios años en el St. Louis Scott Gallagher Soccer Club. En 2017 se incorporó al Swope Park Rangers de la USL, ayudando al equipo a conseguir su segundo campeonato de la Conferencia Oeste. Aunque debutase en el pasado mes de marzo, firmó su contrato en julio, sumando un total de 13 partidos.

“Kuzain es un jugador que ha pasado por nuestra Academia y se ha desarrollado a un ritmo increíble”, dijo el manager de SKC, Peter Vermes. “Tiene una excelente compresión de su papel en nuestro modelo de juego, y no hay duda de que merece una oportunidad en un nivel mayor. Como alguien con una gran actitud y mentalidad, Kuzain emana muchos de los valores fundamentales que tenemos como club. Él tiene un futuro brillante por delante”.

En años atrás, Kuzain se entrenó con el equipo nacional en la categoría Sub-17 de los Estados Unidos entre los años 2013 y 2014. Un año después pasó un período de entrenamiento también con el conjunto holandés del Feyenoord.