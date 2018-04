Cech: “No entramos en pánico y lo hicimos bien”

Google Plus

Un paso más hacia el título el que dio el Arsenal tras materializar la eliminación de un CSKA de Moscú que no le perdió la cara a la eliminatoria en ningún momento. Es más, en el encuentro de vuelta, los rusos estuvieron cerca de protagonizar la enésima remontada de una semana europea sin precedentes.

Tras perder 4-1 en el Emirates Stadium, el equipo de Goncharenko se adelantó en la primera parte del choque de vuelta y, tras el inicio de la segunda, colocaron un 2-0 en el luminoso que les dejaba a un solo tanto de la heroicidad. Cerca estuvieron de conseguirlo con algún que otro disparo lejano pero, finalmente, fue Welbeck el que recortó distancias antes de que Ramsey igualara el marcador a poco del final. Sufrieron los Gunners y tuvieron que encomendarse a su templanza para no caer en lo que hubiera sido un auténtico despropósito.

Tras el encuentro, Petr Cech, uno de los hombres autorizados para hacer autocrítica en el vestuario inglés por su trayectoria en este deporte, atendió a los medios de comunicación para resumir un trepidante encuentro: “Comenzamos lentos y, aunque tuvimos algunos contraataques, no creamos oportunidades para anotar gol. Anotaron uno en los últimos minutos de la primera parte y los últimos diez minutos los pasamos en nuestra propia área. Sabíamos que iba a ser difícil y cuando anotaron el segundo sabíamos que ya estaban cerca y que no teníamos que conceder otro más”.

Confiado en que llegara su oportunidad, el cancerbero celebra que la aprovecharan: “Estábamos esperando nuestra ocasión y anotamos por medio de Welbeck, lo que fue muy importante. Al final, tuvimos el control y fue bueno conseguir el empate porque siempre es mejor que no perder”.

“Solo hay un equipo que tiene algo que perder, y ese es el que va por delante”

No obstante, el susto quedó dentro del cuerpo de los jugadores y de la afición de un Arsenal que estuvo a punto de sufrir un revés de las dimensiones del que vivió el FC Barcelona o el que estuvo cerca de sentir el Real Madrid. Tomando a estos dos conjuntos como ejemplo, Cech cree que la clave está en que “solo hay un equipo que tiene algo que perder, y ese es el que va por delante”.

“Esto es lo que le pasó al Barcelona y lo que casi le pasa al Real Madrid. Teníamos que asegurarnos de que no nos pasara y con un partido que va 2-0 puede suceder cualquier cosa. Debes asegurarte de ser fuerte mentalmente y no asustarte. No entramos en pánico y lo hicimos bien. Nos calmamos y encontramos una forma de anotar goles”, añadió el guardameta checo.

Finalmente, lo más importante fue conseguido. El equipo de Wenger tiene el pase a las semifinales del torneo continental y ahora tienen por delante tres partidos que les separan del título.

Sobre las opciones reales de salir campeones habló Petr Cech: “Faltan tres partidos y, cuando comienzas, son quince, ahora veremos qué nos depara el sorteo. En semifinales no tienes mucho donde elegir, porque todos los que llegan a semifinales tienen calidad para llegar lejos, son equipos de calidad y a ver qué pasa. Vamos paso a paso hacia el objetivo y esperamos dar un paso más y tener la posibilidad de pasar el siguiente obstáculo”.

Así pues, esperando rival, los Gunners deben tomar el encuentro de vuelta de los cuartos de final en Rusia como una lección de la que aprender en un torneo que siempre depara sorpresas.