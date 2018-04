Hughton: “No puedes ir fuera de casa y esperar que el partido sea cómodo”

Cada vez queda menos para el final de temporada y, con el título asegurado y los puestos europeos prácticamente repartidos, solo las posiciones de descenso parecen ser las que deparen un final trepidante.

Excepto el West Brom, que parece algo más descolgado, hasta diez equipos pueden estar inmersos en la lucha por la permanencia. Son los que van del décimo, Newcaslte, hasta el decimonoveno, un Stoke City que se sitúa con 27 unidades. Justo por encima de los puestos calientes se asiente un Crystal Palace que recibirá esta jornada un Brighton que, con un partido menos que los Eagles, está buscando reencontrarse con los buenos resultados más aún fuera de casa, condición en la que llevan sin ganar desde noviembre.

“No puedes ir a un partido pensando que no se puede sacar algo positivo”

Convencido de que esta es una buena oportunidad para darle la vuelta a esta situación, Hughton, entrenador de los Seagulls, afirma que “no puedes ir a un partido pensando que no se puede sacar algo positivo”.

“Estamos tratando esto como un gran partido y, sean cuales sean las circunstancias, no puedes ir a un partido pensando que no se puede sacar algo positivo. Hemos tenido algunas actuaciones muy buenas, incluso contra los seis primeros clasificados, con una victoria ante el Arsenal. Otros equipos han hecho cosas similares y siempre habrá días en los que no saldrán las cosas, pero no se puede descartar ningún partido y hay que tratar todos como el más importante cuando te toca jugarlo”, añadió un técnico que confía en sellar la permanencia: “Hemos tenido un nivel de rendimiento esta temporada que nos coloca en esta posición. Lo que tenemos que hacer ahora es dar todo en estos últimos partidos para obtener los puntos suficientes como para quedarnos en esta división”.

Sobre su próximo rival, destaca el ambiente que habrá en un Selhurst Park que les pondrá a prueba: “Los jugadores están listos, pero cada partido para nosotros, especialmente fuera de casa, es difícil. Hemos tenido algunas buenas actuaciones fuera y algunos buenos resultados, son esos con los que tenemos que quedarnos. No puedes ir fuera de casa y esperar que el partido sea cómodo. Habrá un gran ambiente, pero lo que hay que hacer es disfrutar”.

Antes de finalizar con su rival de esta jornada, Hughton quiso halagar al técnico rival, un Roy Hodgson que es una auténtica institución en el fútbol inglés: “Conozco a Roy Hodgson desde hace muchos años. Es un entrenador excelente y alguien que tiene exactamente el mismo entusiasmo que hace treinta o cuarenta años. Ha trabajado su oficio, ha entrenado al más alto nivel y no sorprende que ahora haya pasado por un periodo difícil con lesiones en el Crystal Palace”.

Ausencias a las que tendrá que hacer frente también el propio Chris Hughton, pues no contará con Pröpper, sancionado tras ser expulsado en su último partido, pero sí tiene el alta de Knockaert, por lo que las noticias no son tan malas: “Es un gran impulso para nosotros recuperarle por la capacidad que tiene y porque tenemos la decepción de perder a un jugador, aunque en una posición diferente, como es Davy Pröpper”.

Barruntando todavía si saldrá o no en el once titular, el entrenador de los Seagulls debe preparar a conciencia un partido que puede apretar aún más la zona de descenso en caso de producirse una victoria local.