Klopp no piensa en la Roma: "No podemos ganar al Bournemouth si no estamos al 100%"

El equipo Red regresa a la Premier tras clasificarse para las semifinales de la Champions League y lo hará recibiendo al Bournemouth en Anfield. Jürgen Klopp ha comentado en rueda de prensa con qué jugadores podrá contar y qué le pareció la actuación ante el City.

“No necesitaba pruebas de que estamos unidos, lo sabía de antes. Pero por supuesto que es maravilloso”, dijo el técnico alemán sobre la relación entre los aficionados y la plantilla. “Sabemos todos que el fútbol no es lo más importante en la vida, pero en estos momentos específicos, parece que sí. Si puedes disfrutar de momentos como estos con tus seguidores, es increíble, me encanta”.

Los aficionados disfrutaron del partido de su equipo y así lo hicieron ver por las redes sociales, pero Klopp ha comentado que, aunque no usa redes sociales, vio los vídeos desde todas partes del mundo: “Me encantan esos vídeos donde la gente celebra en casa o donde sea y se vuelven locos. Todos somos amantes del fútbol pero es muy extraño que estemos en las gradas, pero podemos sentirlo, podemos verlo. En el estadio estábamos muy cerca y podíamos ver sus caras, su alegría. Fue increíble, y nos sentimos así, increíblemente felices”.

Pero el choque en Manchester el equipo sufrió algunos problemas tras realizar un esfuerzo tan alto: “Ragnar Klavan sintió molestias y Clyne está, probablemente, fuera del partido. Sintió algo durante un entrenamiento después del partido. Firmino tuvo algunos problemas con su cuello, pero debería estar bien”.

El que no estará es Emre Can, que vio como sus molestias de espalda le apartarán de lo que queda de temporada: “Hemos estado en contacto con él y está bien, pero le llevará un poco de tiempo recuperarse”. Algo parecido sucede con Matip, que se lesionó y tuvo que pasar por el quirófano: “Está fuera seguro, le he visto andar por aquí y no jugará esta temporada. Pero con Emre hay un poco de esperanza”.

El que sí puede recuperar es Lallana, que se lesionó en la visita al Crystal Palace: “Estará cerca. Ha regresado, no tenemos prisa, pero si está listo entonces lo veremos. Como dije, no queremos cerrarle la puerta de la temporada. Otro centrocampista inglés, Henderson, volverá a la plantilla tras cumplir ciclo de tarjetas contra el Manchester City: “Jugó muy bien en los últimos partidos y ahora le dije que tenía que recuperar su puesto. Pero no, no tengo ninguna sombra de duda sobre su actitud. Está caliente, tiene las piernas más frescas del centro del campo así que sería tonto no usarle”.

El rival del próximo de los Reds será el Bournemouth. El equipo de Liverpool no quiere despistarse de otro de sus objetivos, que es volver a jugar la Champions la temporada que viene: “La calidad que tienen es todo sobre lo que pienso. No tenemos partido el martes, por lo que no sé por qué debería pensar en otra cosa. Quien esté disponible es quien jugará. Ha pasado mucho tiempo desde el martes”, anunció el alemán.

La alineación de los locales será “completamente normal” ya que comentó el entrenador que no tendrá en cuenta las semifinales de Champions: “Si alguien espera que desde ahora tome decisiones por el partido contra la Roma, entonces me complicaría la vida porque el único modo de ganar partidos es estar totalmente centrado en lo que hacemos. Si todos pensamos ‘espero que no pase nada hasta entonces’ es cuando pasará”.

El técnico mostró dar prioridad a los choques siguientes y zanjó el tema rápidamente: “Me encantaría decir que vamos a pasar a la final, que estamos entre los cuatro primeros de la Premier, pero no sé lo que la gente esperaría entonces. ¿Jugamos con los sub 18? No tiene sentido. Necesitamos ritmo, forma, para estar en la mejor forma en el mejor momento. No puedes ganar contra esos equipos (Bournemouth, West Brom o Roma), si no estás al 100%. Ellos pelean por cosas diferentes, lo respeto, por lo que tendrá gran influencia en mi alineación”.

Otro de los alicientes del partido frente a los Cherries es la posibilidad de los Reds de completar la temporada sin perder en casa. Sin embargo, Klopp no quiere cualquier resultado para asegurar el récord: “Me encantaría, pero tres empates no me harían feliz, para ser sincero. No tengo problemas con los records y cosas así, pero estoy pensando en el encuentro. De nuevo, el Bournemouth, sin ser irrespetuoso, es más pequeño, del sur y están haciendo un trabajo increíble”.

Además, el técnico ha alabado el buen hacer de los de Howe: “Se salvaron con cuatro o cinco jornadas por jugar, mientras otros grandes clubes sufrieron y otros descendieron. Lo que están haciendo es magnífico, así que tiene todo mi respeto y pienso en otro partido que no sea el siguiente”.

Jürgen Klopp definió el estilo de juego de los de la costa sur: “Juegan con el balón, con un buen contraataque, una plantilla fantástica, muchas opciones, delanteros, extremos. Han cambiado mucho a lo largo del año, pero su estilo persiste. Cuando se habla sobre entrenadores del año, se habla de los que están arriba, pero lo que Howe está haciendo es muy bueno”.

Finalizó el técnico comentando que el foco del equipo debe estar al 100% en Anfield para seguir sumando puntos: “Fue difícil no perder o ganar todos esos partidos en casa, si los hubiéramos ganado todos estaríamos más felices que ahora y estaríamos clasificados para la próxima Champions League”.