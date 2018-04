Manchester City vs Tottenham en vivo y en directo online en Premier League 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Manchester City vs Liverpool en vivo, perteneciente a la jonada número 34 de Premier League. El encuentro tendrá lugar en el mítico Wembley a partir de las 20:45 horas.

Entre FA Cup, Copa de la Liga y Premier League, es decir, las tres competiciones por excelencia en Inglaterra, estos dos se han visto frente a frente en un total de 153 ocasiones. La balanza se decanta apenas favorable al Tottenham, que se ha llevado la victoria 60 veces. El Manchester City no se encuentra muy lejos, ya que ha ganado en 59 ocasiones, habiendo así tan solo 34 empates.

FOTO: Leicester City

El árbitro del partido Tottenham vs Manchester City en vivo será Jonathan Moss, el inglés de 47 años es un árbitro que comenzó a dirigir en premier en el año 2011 iniciándose como referee en 1999.

Foto: www.tottenhamhotspur.com

El estadio del partido Tottenham vs Manchester City en vivo será en el mítico Wembley con capacidad para 90.000 espectadores.

Foto: Manchester City

En entrenador catalán también habló en la previa del encuentro y el mismo descartó a varios de sus jugadores. Pep Guardiola anunció que Agüero no jugaría ante el Tottenham, como tampoco lo harán John Stones, Benjamin Mendy, ni Fernandinho: “Agüero está lesionado”, confirmó el entrenador catalán. “Tenía molestias antes del partido contra el Liverpool, pero trató de ayudarnos. Por eso no pudo jugar desde el principio, no estaba listos. Tenemos que ir por esos tres puntos”.

Foto: @Spurs_ES

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, ha hablado en la previa y ha hecho enfoque con un divertido juego de palabras en la importancia de este partido: "Siempre el próximo partido es el más importante. Como durante el juego, ¿cuál es la pelota más importante? la próxima".

Kompany en el festejo de su gol vs Manchester United. FOTO: @ManCity

Los ciudadanos marchan primeros en la Premier League con 84 puntos y están a muy poco de campeonar. La jornada anterior perdieron la posibilidad de dar la vuelta en su casa contra su máximo rival, por lo tanto tendrán que esperar a ganarle al Tottenham en Wembley y que Manchester United pierda su partido con West Bromwich, que marcha último en la tabla. Escenario que es, a priori, difícil que suceda para los de Guardiola.

Manchester City llega tras perder de local 2-3 con Manchester United en el Etihad Stadium. Los de Mourinho remontaron un partido increíble y les demoraron por unas fechas más las ganas de gritar “campeón”. Además de esto se le suma la eliminación por Champions de esta semana con el Liverpool.

Foto: @Spurs_ES

Los Spurs llegan con 67 puntos en la Premier League, se encuentran cuartos tras el Manchester City, Manchester United y el Liverpool(que tiene un partido más), peleando por seguir metiéndose en la siguiente edición de Champions League.

Tottenham llega tras ganar 1-2 al Stoke City en el bet365 Stadium para continuar en la puja por el podio liguero.