Howe: “Quedan cinco partidos por jugar y queremos mantener el derecho a seguir en esta categoría”

La irregularidad nunca es buena y menos en este tramo final de campeonato. Sin embargo, el Bournemouth está sabiendo sacar buen rédito de ello y los entrenados por Eddie Howe están consiguiendo aumentar poco a poco su casillero de puntos para estar, virtualmente, con la permanencia conseguida. Era el principal objetivo de unos Cherries que no han disfrutado de una temporada tranquila. Ahora, tras empatar los dos últimos encuentros, los del Vitality Stadium visitan un Anfield lleno de ilusión tras conseguir el pase a las semifinales de la UEFA Champions League. Esta situación no tendrá peso en el planteamiento de los Reds, tal y como ha reconocido en la rueda de prensa previa al encuentro Eddie Howe:

“Cuando juegas en el Liverpool estás acostumbrado a estos grandes partidos, no creo que eso sea algo nuevo para ellos, así que no creo que nos podamos aprovechar. Tenemos que asegurarnos de que somos nosotros mismos y eso tiene que ver con nuestra preparación, asegurándonos que nuestros jugadores se centren en dar lo mejor”, añadió un entrenador que aprovechó esta comparecencia previa a un gran duelo para sacar pecho por la temporada de su equipo.

"Estamos contentos con la respuesta, pero sabemos que todavía hay trabajo por hacer"

Avisando de que “aún queda trabajo por hacer”, se enorgullece de no haber hincado la rodilla cuando los resultados no han sido favorables: “Creo que siempre es importante no desfallecer durante las malas rachas. Hay momentos en los que todo se somete a prueba, en los que las personas dudan de si el estilo de juego o la filosofía son adecuados y es ahí cuando hay que ser fiel a lo que se cree y a lo que ha traído el éxito antes. Los jugadores han respondido brillantemente con trabajo y una gran actitud hacia los entrenamientos. Estamos contentos con la respuesta, pero sabemos que todavía hay trabajo por hacer”.

En cuanto a su reciente momento de forma, el entrenador de los Cherries reconoce que “esta división es muy dura” y por eso da mayor importancia a lo que han venido haciendo sus pupilos desde finales de 2017: “Desde Navidad hemos sido muy difíciles de batir. No diría que hemos sido defensivos, ya que hemos concedido goles, pero hemos encontrado nuestra forma de hacer gol. Somos muy complicados de defender y creo que nuestro momento de forma ha estado al nivel de los mejores equipos de esta categoría. Ahora quedan cinco partidos por jugar y queremos mantener el derecho a seguir en esta categoría”.

Para ello, tendrán que vencer a un Liverpool que no les pondrán las cosas nada fáciles. El momento de los de Jürgen Klopp es muy bueno y el Bournemouth, además, tendrá que hacer frente a unas bajas que ha repasado Howe al final de su comparecencia: “Adam Smith no estará, igual que Junior Stanislas, que estará fuera toda la temporada. Adam está progresando bien y seguimos de cerca su recuperación para ver en qué punto está. Esperamos que esté bien antes del final de temporada”. De esta forma, el Bournemouth intentará con los hombres disponibles asaltar uno de los estadios del fútbol inglés.