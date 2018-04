Previa Huddersfield-Watford: en busca de una victoria para alejarse del peligro

Huddersfield y Watford se verán las caras en la jornada 34 de la Premier League, ambos llevan unas cuantas jornadas sin ganar y necesitan una victoria lo antes posible para poder alejarse del descenso unos y para poder salvarse definitivamente otros. El Huddersfield ya logró una victoria muy contundente como visitante en la primera vuelta en Vicarage Road y querrán repetir esa hazaña ante los suyos y en su casa este sábado.

Los empates no son suficientes

Desde el 24 de febrero no gana el Huddersfield y desde el día 11 de ese mismo mes no sabe lo que es ganar como local. Una mala racha de cinco partidos sin ganar y de dos puntos de quince posibles, ha acercado de nuevo a los de Wagner a los puestos de descenso. Además, los problemas a la hora de hacer gol continúan a pesar de que fueron capaces de anotar en su último partido en el que se enfrentaron al Brighton tras estar cuatro partidos sin marcar. Tras un brillante inicio de campaña el Huddersfield está notando la dificultad y la extrema exigencia de la Premier League justo en el tramo final de ella. Los locales han conseguido recuperar a Jonathan Hogg para este partido y podrá enfrentarse a su antiguo club. Sin embargo, Wagner sigue sin poder contar con Hefele, Kachunga y Williams ya que los tres continúan lesionados. Todo lo que no sea una victoria no sería válida para los aficionados ni para los jugadores aunque un punto podría tener valor en caso de que todos sus rivales directos pierdan.

De mirar hacia arriba a mirar hacia abajo

Cuatro partidos sin ganar y sumar tan solo un punto de los últimos doce ha obligado al Watford a mirar para abajo de nuevo ya que el descenso se les ha acercado a nueve puntos y la séptima plaza ya está a doce unidades. El objetivo de los de Javi Gracia hace un mes esa sin duda poder alcanzar esa séptima plaza pero esta mala dinámica les ha obligado a mirar de nuevo hacia abajo aunque saben que con tan solo una victoria tendrían matemáticamente la plaza asegurada el año que viene en la primera división del fútbol inglés. Javi Gracia recuperará para este partido al defensa Christian Kabasele y podría ser titular este sábado junto a Chris Cathcart. Sin embargo, los visitantes tienen muchas bajas, Younes Kaboul aún no se ha recuperado del todo y quieren esperar una jornada más para que se recupere definitivamente y no tenga problemas en este final de temporada. A parte del defensa francés, Gerard Deulofeu continúa con sus problemas en el tobillo, Tom Cleverly también está de baja y los problemas en la rodilla Cholbah y Hoban continúan por lo que tampoco viajarán a Huddersfield. La victoria sería importante para los de Gracia para olvidarse completamente del descenso y tener un final de temporada realmente tranquilo.

Historial "en Championship"

Ambos equipos tan solo se han visto las caras una vez en la Premier League y lo hicieron en el partido de la primera vuelta ya que este es el primer año del Huddersfield en la Premier League. En ese encuentro el Huddersfield se llevó la victoria por un contundente 1-4 donde el lesionado Kachunga y el australiano Mooy fueron los mejores de ese partido. La última vez que se vieron las caras en la Championship también ganó el Huddersfield y se llevaron la victoria por 3-1 en enero de 2015. La última victoria del Watford ante el actual equipo de David Wagner se remonta a agosto de 2014 donde se llevaron la victoria por 4-2 pero de los once jugadores que fueron de partida ese día menos de la mitad continúan en el club. Han jugado once partidos en total estos dos equipos entre ellos y la cosa no puede estar más igualada, cinco victorias para cada uno y un empate.

Árbitro

Craig Pawson se encargará de repartir justicia en este encuentro y le acompañarán los asistentes Hatzidakis y Smart. El cuarto árbitro será el hombre que tanta polémica ha arrastrado en el Madrid-Juve del pasado miércoles, el señor Michael Oliver.