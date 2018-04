David Wagner: “Estoy muy emocionado y no puedo esperar para este sábado”

Google Plus

Huddersfield Town empató 1-1 ante Brighton & Hove Albion a domicilio el pasado fin de semana, los “Terriers” marcha décimo sextos con 32 puntos tras 33 jornadas disputadas y tiene sus opciones intactas para jugar otro año más en la élite del fútbol inglés. David Wagner es consciente que no habrá margen de error en la recta final y aseguró que se siente muy ansioso con miras hacia el crucial partido ante Watford: “Estoy muy emocionado, no puedo esperar para este sábado, será un magnífica oportunidad para distanciarnos de la zona del descenso y poder recuperar la confianza en casa. Es la misma experiencia que sentí cuando jugamos la promoción. Todos guardan gratos recuerdos de aquel momento, cada situación es única e incomparable. Restan cinco partidos y lo más importante es sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Cada uno será una final. No digo que tenemos nuestra permanencia asegurada ni que nuestros fanáticos sean los mejores, aunque estoy totalmente agradecido con ellos por el respaldo incondicionalmente que nos han brindado”.

Everton, Manchester City,Chelsea y Arsenal serán sus próximos rivales en la Premier League. Once equipos luchan por quedarse otro año más en la liga europea más competitiva y solo tres descenderán a la Championship 2018/2019. El recién ascendido ha mostrado muchas falencias y a falta cinco jornadas anhelan seguir afianzándose con nuevas certezas. David Wagner deberá hacer hincapié en recuperar su identidad en el tramo decisivo de la temporada mundialista.

¿Huddersfield podrá encarrilar una nueva seguidilla de resultados postivos? en este maravilloso deporte todo es relativo, los “Terriers” depende de sí mismos y en algunas jornadas han demostrado que están para objetivos importantes. Disfrutemos al máximo del apasionante e intrigante fútbol inglés. A 62 días para la Copa del Mundo, las principales ligas del viejo nos deparan nuevos desenlaces de película.