Previa Chicago Fire – Los Angeles Galaxy: Zlatan visitará el Toyota Park por primera vez

Duelo de trenes este sábado a plena luz del día, a las 14:30 hora local en el Toyota Park de Chicago. El Fire, que actualmente tiene 4 puntos después de sumar su primera victoria la semana pasada, recibe a Los Angeles Galaxy, con 7. Los Galaxy, que han sido el equipo foco de los rumores y las cámaras, después de fichar hace unas semanas al goleador sueco Zlatan Ibrahimovic, perdieron su encuentro.

El ambiente en el Toyota Park va a ser alucinante. El equipo de Illinois ha sacado un comunicado de prensa durante la semana para anunciar el “Sold Out” de las 20.000 entradas que pusieron a la venta. El duelo enfrentará a dos de las estrellas de la MLS, que a la vez fueron compañeros en el antiguo equipo de ambos, el Manchester United. Éstos son Bastian Schweinsteiger y el alabado Zlatan Ibrahimovic.

“Estoy muy contento con enfrentarme y volver a ver a Zlatan, con el que coincidí en el Manchester United”, afirmó Schweinsteiger. “Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde cuando jugaba para la Juventus y yo para el Bayern Munich. Es un jugador muy difícil de parar, obviamente uno de los mejores delanteros del mundo. Siempre tiene dos o tres opciones para superar al rival, es un jugador muy inteligente, rápido y con mucha técnica. Va a ser difícil pararlo, pero tenemos que jugar como equipo para frenarlo a él y también a otros jugadores talentosos que tiene el Galaxy.”

Chicago Fire

Los Fire se encuentran actualmente en la novena plaza de la Conferencia Este. Los Galaxy, ocupan el tercer puesto de la Oeste. En su último duelo en el Toyota Park en agosto de 2016, los equipos empataron a 2.

Rehacerse de una derrota

Los Galaxy vienen de perder ante el Sporting Kansas City por 0 a 2 en un partido en que los de California no mostraron su mejor imagen el pasado domingo en el StubHub Center.

Aun así, los hombres de Sigi Schmid aún tienen viva esa llama que se les encendió con la remontada histórica ante LAFC hace dos jornadas, en el estreno de su nueva gran estrella, #zLAtan.

“He estado lesionado durante mucho tiempo. La gente lo olvidó cuando jugué mi primer partido y anoté dos goles… no tendríais que olvidar que he estado fuera de los campos durante casi un año,” dijo Ibrahimovic. “Pero me siento preparado. Me siento bien. El próximo partido, probablemente estaré allí des del inicio. Pero depende de en qué el entrenador esté pensando y en lo que quiere.”

Diario AS USA

En los dos últimos partidos, los Galaxy han concedido un total de cinco goles.

“Seguimos concediendo goles fáciles. No es sólo la defensa a la que tienes que culpar. Pienso que tenemos que mirar en conjunto para encontrar las razones las cuales nos contraatacan cada vez,” dijo Ashley Cole después del partido el domingo.

LAG Confidencial

Continuar con la racha

Después de un mal comienzo de temporada, los Fire no conocen la victoria des de hace dos semanas. La jornada pasada consiguieron su primera victoria 1 a 0 ante Columbus Crew SC que, sumado al empate que consiguieron la semana anterior ante Portland Timbers a 2, les hacen sumar cuatro puntos en su contador.

“Este sábado nos enfrentamos a un gran equipo como el Galaxy que nos va a poner a prueba. No va a ser fácil, pero ahora tenemos más confianza y convicción de que estamos en buen camino. Vamos a poner todo de nuestra parte no sólo para conseguir una gran victoria ante un gran rival, sino para hacerlo de una gran manera”, dijo el entrenador Veljko Paunovic.

Pro Soccer USA

Aún y las estrellas que presenta la alineación del Galaxy, el año pasado demostraron poco nivel y, aunque este año lo están mejorando, el equipo no asusta en Chicago. Los Fire también disponen de sus estrellas. Además de Schweinsteiger, cuentan con la bota de oro de la MLS Nemanja Nikolic, el creador Dax McCarty y Richard Sánchez, el joven portero mejicano que promete estar a muy buen nivel, cosa que le dejará a Paunovic la portería cubierta por unos cuantos años.

“No asustan. Nosotros también somos de primer nivel. Obviamente tienen jugadores que destacan más que otros y lo tenemos claro. Nosotros también tenemos buenos jugadores aquí que pueden aportar mucho,” dijo Sánchez.

