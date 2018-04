Un vendaval arsenalista arrasa en tierra de castores

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la Jornada 30 de la Liga NOS. Estádio Capital do Móvel, Paços de Ferreira, ante unos 5.500 espectadores.

En Portugal no hay diferencia entre el tercer y cuarto puesto. Ambos dan pasaporte a la fase previa de la Europa League. Sin embargo, el Sporting de Braga sigue empañado en arrebatar esa tercera plaza al Sporting de Portugal.

El cuadro arsenalista no podía fallar en un campo siempre incómodo como es el Capital do Móvel y no lo hicieron. Goleada por todo lo alto del equipo dirigido por Abel Ferreira (1-5) ante un Paços de Ferreira que aguantó ocho minutos en el equipo. Los mismos ocho minutos que tardaron los canarinhos en quedarse con un jugador menos.

Y es que no se había llegado a los dobles dígitos en el marcador cuando Wilson Eduardo filtró un pase interior a Paulinho y cuando el siete encaraba a Defendi, João Góis agarraba y derribaba al punta. Roja directa que mostró Fábio Veríssimo al lateral del Paços y pena máxima para el Sporting de Braga. Fue el propio Paulinho el que se encargó de ejecutar el penalti, sin la fortuna necesaria. Zapatazo del luso que se estrelló en el travesaño.

No era la noche de Paulinho pero sí fue la de Wilson Eduardo. Con su doblete esta jornada, el mediapunta de Massarelos está viviendo una de las temporadas más goleadoras de su carrera. El primer tanto de su cuenta particular llegó traspasado el cuarto de hora de partido. Centro medido de Jefferson desde la izquierda y Eduardo se anticipa de cabeza a la salida de Defendi. Tan sólo tres minutos después, el siete recibía el esférico en el pico del área, recortó y definió con un disparo por abajo muy ajustado.

Bajó los brazos de manera definitiva el Paços de Ferreira tras el segundo gol. El equipo de los castores nunca llegó a reponerse de la temprana expulsión de Góis. Tuvo ocasiones el Sporting de Braga incluso para ir goleando al descanso, pero el primer tiempo terminaría con 0-2 y la sensación de que el encuentro ya estaba visto para sentencia.

No existe rival más peligroso que aquel que no tiene nada que perder y los pacenses adoptaron una postura al borde del suicidio. Presión muy alta, dejando espacios atrás y acumulando bastantes hombres en el área. Tenía dos opciones João Henriques: evitar que el paciente sangrara más o arriesgarlo todo. Y en un principio la jugada salió bien. Al poco de la reanudación, Luiz Phellype recortaba distancias. Centro de Filipe Ferreira, Pedrinho peina el esférico y el delantero brasileño anotaba a placer.

No duró ni cinco minutos la alegría a los castores. Un error en el marcaje de Bruno Santos, que dejaba sólo a Ricardo Horta. El ex del Málaga, uno de los jugadores a seguir en la previa del partido, disparó potente con pierna derecha, lejos del alcance de Defendi.

Para redondear el partido, al Braga sólo le faltaba la efectividad a balón parado. Y así fue. Nuevamente Jefferson puso el saque de esquina y el corazón del área apareció Danilo. Cabezazo libre de marca para poner el 1-4, con el Paços ya rendido. Los arsenalistas ya navegaban a velocidad de crucero y aún con cuatro goles anotados no bajaron el pie del acelerador.

En un festival de goles del Sporting de Braga no podía faltar la figura de su máximo goleador. Dyego Sousa había sido suplente y Abel Ferreira lo metió en el campo ya en la recta final del partido y tras un buen pase en profundidad de Raúl Silva, el brasileño tuvo fortuna y en dos rechaces para batir por el palo largo a Defendi. Manita bracarense y tres puntos que podrían ser vitales para luchar por el tercer puesto.

Con esta victoria, el Braga supera al Sporting de Portugal a expensas de lo que haga el cuadro lisboeta contra Belenenses. Hay que recalcar que los arsenalistas tienen el goal average ganado a los verdiblancos, así que los pupilos de Jorge Jesus no tienen margen de error. El Paços de Ferreira por su parte podría perder ese colchón de cuatro puntos por encima del descenso con el que llegaba a esta jornada.

Estadísticas del partido

Equipo Posesión del balón 51% 49 % Disparos (a puerta) 6 (3) 13 (10) Fueras de juego 1 4 Tarjetas amarillas 1 4 Faltas 4 14 Saques de esquina 7 9

Resumen Paços de Ferreira 1-5 Sporting de Braga