Tan marcada fue la historia de Arsène Wenger en el Arsenal como su relación con el Manchester United. Sir Alex Ferguson, Old Trafford, José Mourinho. En definitiva, muchos nombres que van a quedar relacionados con el técnico francés a lo largo de los años. No ha sido nunca una visita cómoda la del técnico alsaciano a Mánchester y, como no podía ser de otra manera, no lo iba a ser tampoco su última comparecencia en el teatro de los sueños.

El partido llegaba envuelto para el Arsenal en unas duras semifinales ante el Atlético de Madrid que se complicaron tras el tanto de Antoine Griezmann en el Emirates Stadium y, siguiendo con su política de rotaciones, el técnico Gunner apostaba por un once alternativo en el que solo repetían tres hombres de los que se enfrentaron al Atlético de Madrid: Ospina, Bellerín y Xhaka. Por su parte, José Mourinho olía sangre y no dudó en poner a su once de gala para sumar un triunfo más a su ya de por sí favorable bagaje ante Arsène Wenger.

Mavropanos se convirtió en el jugador número 200 que debuta con Arsène Wenger

Se vivió la historia de siempre en Old Trafford, pero en esta ocasión el Manchester United no salió bien parado. Teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvolvía el choque, los Red Devils estuvieron bastante tiempo a merced de un equipo tan joven como inexperto tanto en Premier League como en este tipo de partidos. Debutaba Mavropanos en el eje de la defensa en el que fue el jugador número 200 que se vestía de corto por primera vez bajo las órdenes de Arsène Wenger, y lo cierto es que no desentonó. El griego se mostró seguro, como toda la defensa Gunner, pero pronto aprendió que la vida en Londres no es sencilla. Que la vida en Londres se puede complicar pronto. Y que la vida en Londres puede ser distinta si te mides a un jugador como Paul Pogba.

Dominio 'Gunner', pero acierto local

El centrocampista francés fue el encargado de abrir el marcador al cuarto de hora. Recogió un balón en el centro del campo, avanzó con sus ya típicas largas zancadas, combinó con Lukaku, que vio solo a Alexis Sánchez en el segundo palo y, con un envío directo, dejó en bandeja un buen balón que el chileno solo acertó a rematar contra el palo derecho de la portería de Ospina. En el rechace se encontraba Pogba, que no perdió la jugada y cerró de la mejor manera posible una transición abierta por él mismo. Se situaba el 1-0 en el luminoso de Old Trafford y se antojaba una tarde complicada para el Arsenal. O eso parecía, pues los Gunners se adueñaron del balón, aprovecharon el también típico paso atrás de los equipos dirigidos por Mourinho y empezaron a crear ocasiones de peligro.

Pogba celebra su gol ante el público de Old Trafford | Fotografía: Premier League

La primera llegó a los veinte minutos, cuando Mkhitaryan remató cruzado un balón que había dejado de tacón en el borde del área Maitland-Niles. La segunda diez más tarde, con un remate de Aubameyang que llega manso para De Gea. Y, como no hay dos sin tres, Nelson probó también al cancerbero español con otro remate de cabeza a pase del gabonés.

No se rendían los jóvenes. Se podría decir que a la cantera no le intimidaba la cartera de los Red Devils. Unos Red Devils que, por otro lado, dispusieron de su segundo, y último, disparo del primer tiempo. Ashley Young, incisivo por la banda izquierda, centraba mal y su lanzamiento se estrellaba en el palo de un David Ospina que se marchaba a los vestuarios con el susto en el cuerpo. Así finalizaba una primera parte de dominio visitante.

Guión inverso en la segunda

Comenzaban los segundos cuarenta y cinco minutos sin cambios, pero pronto se iba a realizar el primero, pues Lukaku no podía seguir tras quedar dolorido en un balón dividido con Mavropanos. Rashford entraba en su lugar y, sin tiempo aún para acomodarse en el campo, veía como tenía que sacar de centro tras el tanto del que hasta hace poco fue su compañero. Porque este partido también fue el reencuentro de Mkhitaryan con el Manchester United. Y el de Alexis con el Arsenal.

Con más acierto de cara a portería el armenio, consiguió nivelar el marcador tras una buena recuperación de Xhaka, un jugador capaz de lo mejor y lo peor en el centro del campo. Tras conducir y abrir para el delantero, el ex del Borussia Dortmund perforó la portería local al mismo tiempo que pedía perdón a una hinchada que en su cambio le gratificó con una bonita ovación. Se situaba el empate en el marcador y, tal y como sucediera tras el gol del Manchester United, el Arsenal perdió el control del juego en beneficio de su rival.

Mkhitaryan pide perdón tras su gol con el Arsenal | Fotografía: Premier League

Después de cuatro cambios en apenas un minuto, algo más típico de un partido de pre-temporada que de uno en el mes de abril, el juego se paró por completo, sin apenas llegadas y con un centro del campo tan errático como falto de ritmo. Se notaba que había poco en juego en Old Trafford. El Manchester United tiene prácticamente asegurado el segundo puesto y el Arsenal, por su parte, tiene la cabeza en la UEFA Europa League, algo que ha priorizado Wenger frente a la Premier League.

La solución para el Manchester United volvió a estar en Fellaini

El ya habitual arreón final de los de José Mourinho cuando juegan en casa pilló por sorpresa a un Arsenal que daba por bueno el empate en el marcador. Tras una serie de centros al área que buscaban a Fellaini, uno de ellos terminó con un remate del belga que se coló en la portería de David Ospina. Saltaban los aficionados de Old Trafford. Lo celebraban los jugadores sobre el césped y el técnico portugués anotaba un triunfo más en su rivalidad directa con Arsène Wenger. El luso ha conseguido la victoria en diez de los 19 enfrentamientos directos con el francés, que apenas ha ganado dos partidos. La rivalidad es patente entre dos de los técnicos que más han marcado la historia del fútbol en la última década, pero que también han entendido la situación y han posado, junto a Sir Alex Ferguson, en la previa del partido para rendir homenaje a un Arsène Wenger que fue ovacionado por el teatro de los sueños.

Terminó un partido intrascendente en lo futbolístico pero que va a marcar un antes y un después en el banquillo de Old Trafford. Nunca más Wenger volverá a sentarse en él como entrenador del Arsenal. Nunca más volverán a verse las caras dos entrenadores históricos. Ahora cada uno toma su camino. Un trayecto que tiene compromisos inminentes. En la agenda de los Red Devils el partido ante el Brighton del próximo viernes a las 21:00 horas, mientras que en la de los Gunners su visita a Madrid para medirse al Atlético de Madrid por un puesto en la final de la UEFA Europa League que se disputará en Lyon.