Entrevista. Carlos Mateos: "El Mundial es lo último que le falta a Messi"

Carlos Mateos, es periodista en la Agencia EFE además de colaborar con la Cadena COPE. Narró dos finales de la Copa América para dicho medio, las dos que Argentina perdió frente a Chile. Por eso, hemos querido hablar con él para que nos cuente sus sensaciones acerca de cómo se presenta la Argentina de Leo Messi de cara al próximo Mundial de 2018.

En la retina de todos los aficionados de la albiceleste estará la derrota frente a Alemania en la final de Brasil de 2014, además de las dos derrotas frente a Chile en las ediciones de 2015 y 2016 de la Copa América. Hemos hablado con Carlos acerca de lo que puede influir perder esas tres finales, de la figura de Leo Messi en esta selección que tiene pendiente todavía ganar algo importante, y de si Argentina a día de hoy tiene verdaderas posibilidades para alzarse con el trofeo intercontinental.

Entrevista a Carlos Mateos

Pregunta. ¿Cómo se vive desde el punto de vista de un periodista narrar las dos finales de la Copa América de Argentina?

Respuesta. La verdad es que para un periodista deportivo todo lo que sea narrar un evento de esa magnitud como son esas dos finales es algo indiscriptible. A mi me gusta decir que es un lujo, que es una palabra que lo define bien. Al final es una experiencia que te llevas: se decide un campeón con dos buenos partidos. Lo recuerdo como una buena experiencia, además en la COPE que es una emisora que es referente en periodismo deportivo. Me encantó y repetiría sin dudarlo.

P. La asignatura importante para Messi es llevarse algo importante con su selección. Ganó una medalla de oro en los JJOO de Pekín de 2008, pero el Mundial y la Copa América se le resisten todavía. ¿Qué ha ocurrido para que siempre les falte dar el último paso?

R. Con Messi en Argentina hay demasiadas expectativas. Messi es evidentemente uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Muchos lo consideran así y parece lógico pensarlo. Al final hay un problema, y es que él hace grande a la selección. Frente a este problema surge la pregunta de, ¿qué sería Argentina sin Messi?

Él quizá haga vivir a los suyos por encima de sus expectativas, y los argentinos quieren que, por encima de estas, esté Argentina. Al final la gente exige que con Messi se gane algo importante, y no se dan cuenta que han llegado a dos finales de Copa América y de un Mundial, y que no juega solo su selección. Al final, hubiera cambiado la historia si Higuaín mete la que tuvo en el Mundial frente a Alemania, si hubiese metido algunas de las claras que tuvo Argentina frente a Chile, etc. Al fin y al cabo si esas hubieran entrado no se cuestionaría por qué Argentina no gana con Messi. Cuando llegas a las finales las puedes perder, tener un mal día, o incluso no llegar; pero el hecho de llegar a varias finales debería de ser motivo para que los argentinos estuvieran satisfechos. Lo que pasa es que Messi es tan importante y es un jugador con tanto carisma, que quizá le exigen que gane algo mas Un claro reflejo es el partido contra España, sin Messi, la selección sufre mucho. Le pasaría en otras circunstancias, sin ir mas lejos, han sufrido mucho para estar en este Mundial. Al final no es como entres, si no lo que pasa dentro del Mundial. En definitiva, tener a Messi hace a la gente tener mas expectativas, hace tener mas ilusión. Que lo comparen con el Barcelona es distinto, no es lo mismo a nivel de clubes que a nivel de selección.

Messi cabizbajo tras perder la final de la Copa América de 2016 | Foto: AFA

P. Messi en 2016 al finalizar la Copa América dijo que se iba a ir de la selección. En ese momento los argentinos se dieron cuenta de que él era muy importante y le pidieron que volviera. Este año, Leo ha sido el determinante para estar en el Mundial y estar así entre las favoritas para hacerse con el mismo. ¿Hasta que punto llega la supremacía de Leo en el vestuario?

R. Yo creo que al final fue un ‘calentón’. Vienes de perder una final y eso te afecta. Una final en la que tienes expectativas y en ese momento Messi pensó: “Es que claro, llego a las finales, no las ganamos y encima la gente es muy crítica conmigo”. Quizá en ese momento se le pasó por la cabeza la idea de dejarlo. Pero yo creo que esa idea en su cabeza debió de durar muy poco. Debió darse cuenta con el paso del tiempo de que al final es su país y que el papel que haga Argentina le redundará a él Messi es un excelente jugador pero quizá muchos le sigan dando perdedor en la comparativa con Maradona porque él si ganó un Mundial. Messi igual tiene esa sensación de no haber ganado nada importante con su selección. Cristiano, por ejemplo, sí que lo ha ganado con su selección y eso es lo que le mueve. Yo creo que va a llegar muy bien al Mundial, y Messi muy bien en el Mundial hace a Argentina una de las favoritas. Sin él, no lo sería, sería un buen equipo con buenos jugadores, pero hay que ver de donde vienen. Era una selección antes de él que sufría, y que pese a tener buenos nombres, no tenía el potencial de otras. Luego ya pueden pasar muchas cosas. Hay muchas favoritas a día de hoy: Alemania, España, etc. y pueden eliminar a Argentina. No te puedes reprochar nada, al final uno se puede ir satisfecho si da el máximo que puede. Esta Argentina no toleraría perder en una fase de grupos, pero perder una final como lo hizo frente a Alemania entra dentro de lo que puede ser normal. Nadie debería reprocharle nada a esta selección.

Messi durante un partido con la selección argentina | Foto: AFA

P. Centrándonos en este Mundial y viendo la goleada de 6-1 de España a Argentina, ¿cuál piensa que es el papel de esta selección en el próximo Mundial y hasta que punto afecta resultados como este relacionándolo con las anteriores derrotas?

R. Yo sigo pensando que dependerá mucho de como esté Messi, y al final de otra serie de circunstancias. Al final un partido son muchas cosas. Messi puede estar fenomenal y a un nivel altísimo pero si te pitan un penalti o una mano que no es, al final te puede cambiar el destino. Hace falta algo de cábala o no mala suerte para tener mas opciones de ganar un Mundial. Dicho esto, tener a Messi hace a cualquier equipo mejor, tanto a su club, como a su selección Es un jugador diferente, es quien soluciona los partidos . Circunstancias, partidos, y Messi es diferente, único. Tener a un jugador así, te da un salto de calidad que te hace mas favorito. Probablemente en otras selecciones haya mas bloque, y eso es lo que le falta a Argentina. Alemania, España, son bloques mas compactos que ellos. Pese a eso, Messi es único, no digo que pueda ganar él solo un Mundial, pero sí que puede impulsar a un equipo. Messi se centra en competir, y tendría que haber mas comprensión en su país. La gente quiere títulos, pero si tuvieran perspectiva, se darían cuenta de que Argentina quizás estén por encima de sus posibilidades gracias a que está Messi.

Leo Messi durante un Argentina - Brasil | Foto: AFA

P. Es muy importante decirle al público español y al resto de países que la Argentina del Mundial no tiene nada que ver con la del Wanda. Con Messi como principal arma, pero Dybala, Di María, etc. tampoco tuvieron estar. ¿Esta selección tiene capacidad para llegar a una final frente a equipos mas compactos como Alemania o Brasil?

R. Yo creo que no se pueden sacar conclusiones de un amistoso. Es un correctivo duro, pero también es lo que tú dices. Hay que saber quien estaba y quien no. Por lo que no se pueden sacar conclusiones de dicho partido Evidentemente a la gente le hace dudar, es el último partido antes del Mundial y genera incertidumbre. Pero yo creo que si todos los jugadores están a tope Argentina es un serio candidato. Agüero, Dybala, Higuain, etc. son excelentes jugadores. Igual sí flojean mas de mediocampo hacia atrás. Pese a eso, tienen jugadores como Otamendi que es un gran central. Si llegan lejos no será solo por Messi, aunque él les da ese plus para que sean una de las tres, cuatro candidatas para hacerse con el título. Y si no, estaría entre las favoritas pero no entre las candidatas reales. No es fácil estar al mejor nivel porque el Mundial es una competición que te obliga a estar muy metido en todo momento.

P. Para finalizar, si Argentina no gana el Mundial, ¿cree que Messi arriesgará y lo ve llegando a Qatar a 2022?

R. No sé, la verdad es que es difícil. Son cuatro años y pueden pasar muchas cosas. A un jugador como Messi tanta competición le acaba desgastando un poco, no sé si podría llegar. Quizá sí, porque es un jugador que se mueve por retos personales, y ganar un Mundial es el suyo y le quedaría esa espina. Puede ser que lo intentara, quizá dejaba de dejar las eliminatorias salvo que fuera muy necesario e iría al Mundial. A ver en que equipo está y a ver cómo compite. Igual si el Barcelona sigue ganando y sigue compitiendo bien, se anima. Cuatro años dan para mucho, pero si él está bien y no gana este Mundial, probablemente lo seguirá intentando porque es un reto que tiene. Es lo último que le falta para resistir la comparación con Maradona. Que para mí ya la resiste pero mucha gente dice que con Diego se ganó un Mundial. Ahí es donde habrá que ver qué sucede con Messi y con este Mundial que Argentina no tendrá nada fácil.