Resumen de la última jornada de Championship 2018 en VAVEL

Épico partido del Bolton que se salva. Foto: Bolton

Termina la Championship, QUÉ FINAL DE INFARTOOOO. BRUTAL ÚLTIMA JORNADA. ASÍ QUEDA LA CLASIFICACIÓN FINAL DE LA MANO DE SOFASCORE.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

FINAAAAAAAAAL. GANA EL BOLTON, SE SALVA EL BOLTON, HISTÓRICA REMONTADA EN UN MINUTO. BURTON ALBION Y BARNSLEY A LEAGUE ONE!!! Bolton 3-2 Nottingham Forest

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL. EL CARDIFF ES DE PREMIEEEER LEAGUEEE. El Fulham tendrá que jugar play offs. Cardiff City 0-0 Reading. Birmingham 3-1 Fulham.

FINAL. Ipswich Town 2-2 Middlesbrough, marcaron ls visitantes en el descuento. Leeds United 2-0 QPR. Sheffield Wednesday 5-1 Norwich.

FINAAAAAAAAAAAAAAL. Ganaaa el Preston y manda al Burton Albion a League One a no ser que marque el Nottingham Forest.

FINAL. MILWALL 1-0 ASTON VILLA. Los villanos son equipo de play-off, mientras que los londinenses tendrán que esperar otra temporada más para aspirar a subir. FINAL también en el Brentford 1-1 Hull. También en el Bristol City 2-3 Sheffield United

90+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PRESTOOON. GOOL DE MOULT QUE MANDA A LEAGUE ONE AL BURTON ALBION. 2-1 EN EL DESCUENTOO.

FINAL. Sunderland 3-0 Wolves. Derby County 4-1 Barnsley. El Derby disputará los play offs, el Barnsley espera un milagro.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEFINITIVO DEL BIRMINGHAM QUE DA EL ASCENSO DIRECTO A LA PREMIEEEER AL CARDIFF CITY!!!!!! 3-1 AL FULHAM. El Birmingham será de Championship otro año más, y el CARDIFF CITY SERÁ EQUIPO PREMIER LEAGUE LA TEMPORADA QUE VIENEEEE.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BOLTOOOOOOOOOOOON DE NUEVOOOOOOOOOOOOO. REMONTA EL PARTIDO EL EQUIPO LOCAL Y SALE DEL DESCENSO A FALTA DE DOS MINUTOS PARA EL FINAAAAAAAAL. GOOL DE WILBRAHAM. EL BURTON Y EL BARNSLEY NECESITAN UN MILAGRO PARA SALVARSE, COMO EL QUE ACABA DE HACER EL BOLTON.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BOLTOOOOON QUE NO SE RINDEEEEE. EMPATA A 2 EL PARTIDO. Necesitan un gol o que marque el Preston. Marca Wheather.

87' Recorta distancias el Norwich por medio de Klose. Sheffield Wednesday 4-1 Norwich

86' GOOOOOOL DEL FULHAM QUE RECORTA DISTANCIAS!!! MARCA CAIRNEY EL 2-1. Siguen terceros por ahora. Necesitan dos goles más.

85' OJOOOO. TARJETA ROJAAA PARA EL BURTON ALBION. Acabarán 10 para 10 frente al Preston. Se ilusiona la hinchada del Barnsley.

84' GOOL del Ipswich Town. Se adelantan de nuevo ante el Middlesbrough gracias al gol de Waghorn de penalti. 2-1

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NOTTINGHAM FOREST AL BOLTOOON!!!! Remonta el resultado el que fuera campeón de Europa y prácticamente desciende al Bolton, a falta de un milagro del equipo local. 1-2 gol de Colback

80' Últimos 10 minutos de liga. Recorta distancias el Barnsley. 4-1 ante el Derby County. Están tirando de orgullo, pero van a necesitar un gol del Preston.

La viva imagen de la alegría. El BURTON se está salvando. Foto: Getty Images

77' Se acerca el Bristol City en el marcador. 2-3 pierde aún ante el Sheffield United. Gol de Bryan

75' Entramos en el último cuarto de hora. Mucha tensión por abajo sobre todo hasta el final.

72' Marca el cuarto el Derby al Barnsley que tiene pinta de League One. También empata el Middlesbrough al Ipswich.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NOTTINGHAM FOREST QUE ARRUINA LA FIESTA DEL BOLTON EN UN MINUTO!!!! 1-1 y se salva el Burton por ahora. Osborn es el goleador

69' OJO GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BOLTON que pone patas para arriba la parte baja de la clasificación. Le Fondre adelanta al Bolton. Cae el Burton al descenso, se salva el Bolton por ahora.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE NUGEEEENT PARA EL DERBY QUE ASEGURA YA EL PUESTO EN PLAY OFF. 3-0 al Barnsley.

La razón de la tarjeta roja de Bodin, puede costar caro a Preston y Barnsley . Foto: EMPICS

63' Marca el cuarto el Sheffield Wednesday al Norwich. Gol de Nuhiu. Buena manera de terminar una temporada irregular. También marca el tercero el Sunderland al líder. Qué paliza más extraña del colista. Gol de McNair

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BURTOOOOOON!!!! EMPATA EL PARTIDO Y SALE DEL DESCENSO, GOOOL DE AKPAN. 1-1. Cae el Barnsley al descenso ahora mismo, el Preston se aleja aún más de los play off.

60' GOOOL del Bristol City que recorta distancias. 1-3 ante el Sheffield United. Gol de Flint. También marca el tercero el otro Sheffield. Sheffield Wednesday 3-0 Norwich, gol de Venancio.

En Cardiff están muy tranquilos. Foto: Getty Images

60' Entramos en la última media hora de juego de la temporada regular.

54' GOOOOOOOOOOOOL DEL DERBY COUNTY!!! Doblan la ventaja ante el Barnsley, que debe rezar para que ni Burton ni Bolton marquen un gol. El Derby sigue sexto. Gol de Vydra.

Los jugadores del Fulham cabizbajos con el 2-0. Foto: BPI

50' ¡¡¡Hay tarjeta roja a Bodin del Preston!!! Jugarán con uno menos 40 minutos ante un lanzado y necesitado Burton.

48' GOOL del Leeds United que dobla la ventaja. Gol de Phillips. 2-0 al QPR.

46' COMIENZAN LOS ÚLTIMOS 45 MINUTOS DE LA TEMPORADA REGULAR EN CHAMPIONSHIP

Celebración del gol del Preston, que por ahora es insuficiente para entrar en play off. Foto: BPI

Cardiff-Reading. Foto: BPI

DESCANSOOOOOO

45' Gooool del Hull que empata al Brentford.

45' GOOOL DEL SUNDERLAND, EL SEGUNDO AL WOLVES! SE están despidiendo con honor de la categoría.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BIRMINGHAM EL SEGUNDOOOOOOOOO. Se están salvando, y el Fulham se está quedando sin ascenso directo. 2-0 obra de Dean. En Cardiff lo están celebrando.

Se acerca el descanso en los 12 estadios. Cinco minutos y descuento.

35' Qué partido del Sheffield United. Marcan el tercero. 0-3 ante el Bristol City. Gol de Freeman

33' Doble gol en partidos intrascendentes. Leeds 1-0 QPR gol de Roofe, y Sheffield Wednesday 2-0 Norwich gol de Forestieri

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILWAAAAAAL!!!!!!! Se adelantan a la media hora de juego ante el Aston Villa por medio de Williams de penalti. Se acercan al play off, pero necesitan que el Derby County no gane.

30' GOOOL del Sheffield United que dobla la ventaja en el estadio del Bristol City. 0-2, gol de Sharp

Se adelantaaan los locales que quieren meter presión al Derby County. El Burton por su parte desaprovecha la derrota momentánea del Barnsley y vuelve a caer al descenso. Se queda a dos puntos del play off el Preston

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PRESTON AL BURTON!!!!!!!!!! GOOL DE ROBINSON

Por ahora se hacen fuertes los locales. Solo el Sheffield United es capaz de marcar a domicilio

21' HAY GOOOL SIMBÓLICO!!!! El colista descendido Sunderland marca al campeón ya ascendido Wolves. 1-0, gol de Ejaria

17' Hay goooooool también en el Sheffield Wednesday-Norwich. Marcan los locales el 1-0 por medio de Nuhiu.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BIRMINGHAAAAAAAAM. MARCA JUTKIEWICZ PARA CASI SALVAR A SU EQUIPO Y ALEJAR AL FULHAM DEL ASCENSO DIRECTO

15' HAY GOOOOOOOOOOOOOOOOL IMPORTANTEEEEEEE. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DERBY COUNTY, GOL DE JEROME QUE DEJA TOCADO AL Barnsley, en descenso ahora mismo. Se salvaría el Burton. El Derby iguala con el Middlesbrough en la quinta plaza.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BRENTFORD!!! El conjunto Bee marca al Hull City por medio del español Canos. Se sitúan séptimos, pero sin opciones de entrar en play offs, una pena, temporadón.

Por ahora seguiría todo igual excepto en las posiciones 10, 11, 12 y 13 que son intrascendentes hoy.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL SHEFFIELD UNITED en su visita al Bristol City. Marca Clarke. No habría cambios importantes en la clasificación.

9' GOOOOOOOOOOOOL. El primero de la tarde para el Ipswich Town ante el Middlesbrough, marca Sears. Se adelanta el conjunto local, que deja al Middlesbrough a expensas del resultado del Derby County para mantener la quinta plaza.

Uno de los artífices de la temporada del Cardiff, su dueño, Vincent Tan. Foto: Getty Images

4' Ahora mismo Cardiff ascendería a la Premier junto a los Wolves. Fulham, Aston Villa, Middlesbrough y Derby County jugarían los play off de ascenso. Descenderían a League One Burton Albion y Bolton junto al Sunderland.

Antes de que empiece el carrusel de goles, esta tarde se jugará un partido de play off de ascenso a League Two entre Sutton y Boreham Wood, dos equipos luchando por ser profesionales la temporada que viene. El partido comienza a las 16:00

1' ¡¡¡¡COMIENZAAA LA JORNADA!!!!

3 minutos para la batalla final en Championship, 3 minutos para que ruede el balón

El Barnsley quiere seguir viviendo el sueño de plata y sale con Walton, Yiadom, Pinnock, Lindsay, Fryers, Potts, Gardner, Hammill, Mahoney, Moore, McBurnie

El Derby County quiere volver a ascender, para eso debe meterse en play off, pero se enfrenta a un equipo con necesidad de mantenerse, el Barnsley. Salen con Carson, Forsyth, Keogh, Lawrence, Wisdom, Johnson, Weimann, Olsson, Jerome, Davies, Huddlestone

Imagen del calentamiento del Preston. Foto: BPI

Menos de 10 minutos para que empiece la acción en Inglaterra

El Milwall quiere regresar a la que fue su casa durante muchos años, la Premier. Para ello debrá vencer al Aston Villa con estos jugadores: Archer, Meredith, Hutchinson, Williams, Onyedinma, Wallace, Tunnicliffe, Morison, O'Brien, Cooper y Marshall

En el que probablemente sea el partidazo de la jornada, el Aston Villa sale ante el Milwall con Bunn, Bree, Chester, Jedinak, Hutton, Hourihane, Lansbury, Onomah, Adomah, Hogan y Kodjia.

El Preston no quiere dejar pasar la oportunidad de meterse en play offs de ascenso. Sale con Rudd, Cunningham, Pearson, Clarke, Browne, Harrop, Fisher, Huntington, Maguire, Robinson y Bodin

El modesto Burton Albion sale con los siguientes futbolistas ante el Preston para intentar evitar el descenso. Bywater, Brayford, McFadzean, Murphy, Akins, Flanagan, Naylor, Sordell, Davenport, Akpan, Boyce.

El histórico Bolton no quiere volver a caer a la League One y para ello deberá ganar al Notingham Forest y esperar a otros resultados. Sale con Alnwick, Little, Beevers, Vela, Ameobi, Robinson, Wilbraham, Pratley, Morais, Henry, Wheater.

El Reading no se lo pondrá fácil a los galeses y salen con Mannone, Gunter, Elphick, Moore, Ilori, van den Berg, Edwards, Bacuna, Aluko, Barrow y Bodvarsson

El Cardiff City quiere volver a la élite y para ello Warnock alinea a Etheridge, Peltier, Morrison, Bamba, Bennett, Bryson, Ralls, Paterson, Hoilett, Mendez-Laing y Zohore.

El Birmingham por su parte tratará de mantener la categoría con Stockdale, Harding, Morrison, Dean, Colin, Jota, Davis, Kieftenbeld, Maghoma, Jutkiewicz y Gallagher

El Fulham sale ante el Birmingham con Bettinelli, Fredericks, Odoi, Ream, Targett, McDonald, Johansen, Cairney, Sessegnon, Mitrovic y Piazon

Partidos jornada 46 (en negrita los que se juegan algo) Bolton vs Nottingham Forest Brentford vs Hull City Bristol City vs Sheffield United Cardiff Ciy vs Reading Derby County vs Barnsley Ipswich Town vs Middlesbrough Leeds United vs QPR Milwall vs Aston Villa Preston vs Burton Albion Sheffield Wednesday vs Norwich City Sunderland vs Wolves (equipo descendido vs equipo ascendido) Birmingham vs Fulham

Tenemos ya onces confirmados en casi todos los equipos, vamos con ello

¡Muy buenas a todos! Nos ponemos ya de lleno con la última jornada de Championship en horario unificado.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la jornada de la Championship inglesa en vivo, perteneciente a la 46ª jornada de la competición de plata en Inglaterra. Todos los partidos empezarán a las 13:30 horas.

Por su parte, la League Two ha dejado amagos de milagro. Accrington Stanley, Wycombe y Luton Town serán los equipos que jueguen en League One la siguiente temporada. Exeter, Notts County, Coventry y Lincoln disputarán los play off de ascenso. Por último, Chesterfield y Barnet no han logrado mantener la categoría y dejarán de ser equipos profesionales la próxima temporada, jugarán la Vanarama National League.

En League One, una épica victoria del Rochdale hace descender al Oldham Athletic y Northampton Town, que se unen a MK Dons y Bury que ya habían descendido. Por arriba, Wigan y Blackburn regresan a Championship, mientras que Shrewsbury, Rotherham, Scunthorpe y Charlton han quedado 3º, 4º, 5º y 6º respectivamente y jugarán los play off de ascenso.

La jornada del sábado ha dejado ya sonrisas y lágrimas en las otras dos categorías del fútbol profesional inglés.

Los dos últimos ganadores de los premios mensuales. Foto: Fulham

Atentos a Fulham, Cardiff, Bolton, Derby County o Birmingham entre otros. Son los equipos más involucrados en la lucha. Los londinenses lucharán desde la tercera plaza por ascender directamente a la Premier League, pero el Cardiff no se lo dejará fácil, ya que parte como favorito por ser segundo. En la lucha por los play off estarán Derby County, Preston y Milwall. Aston Villa, Middlesbrough y o Fulham o Cardiff serán los otros tres equipos que jugarán play off. Por último, Bolton y Burton Albion tratarán de salir del descenso en el que ya está inmerso definitivamente el Sunderland. Birmingham y Barnsley tratarán de mantener la categoría.

La jornada dejó resultados impactantes como victoria del Burton Albion que se niega a descender, o la victoria del Barnsley, que también quiere evitar los puestos traseros. A su vez, el Middlesbrough venció al Milwall en el duelo por meterse en los play off. Aston Villa y Derby County se repartieron los puntos en el otro partido entre equipos cabeceros.

Local Resultado Visitante Middlesbrough 2-0 Milwall Aston Villa 1-1 Derby County Barnsley 2-0 Brentford Burton Albion 2-0 Bolton Wanderers Hull City 0-2 Cardiff City Norwich City 2-1 Leeds United Nottingham Forest 0-0 Bristol City QPR 3-1 Birmingham City Reading 0-4 Ipswich Town Sheffield United 0-1 Preston North End Wolverhampton 0-0 Sheffield Wednesday Fulham 2-1 Sunderland

Antes de nada, un repaso a lo que dejó la jornada 45 de la segunda división inglesa.

La Championship llega en su mejor momento a la jornada final. Cosas por definir en el ascenso directo, en los play offs y en el descenso. Muchos equipos están involucrados en la pelea.