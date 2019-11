Previa Huddersfield - Arsenal: despedida sin nada en juego

El largo camino recorrido por Arsène Wenger al frente de la nave Gunner llega a su fin en el John Smith's Stadium. El Arsenal se verá las caras frente al conjunto de David Wagner en la última jornada de la Premier League de la presente temporada. Sin otro objetivo que el de brindar al técnico francés la despedida que se merece, los londinenses llegan a Hudderfield sin opciones de luchar por los puestos Champions.

Quienes si han logrado alcanzar el objetivo, que no era otro que eludir el descenso, son los locales. El Huddersfield Town, equipo que ascendió la pasada campaña desde Championship a la máxima categoría del fútbol inglés, se mantiene una campaña más entre los 20 mejores equipos de Inglaterra. Todo gracias a un milagroso empate conseguido en el partido aplazado correspondiente a la jornada 35.

Merci Arsène

Mientras que el técnico francés tuvo la mejor de las despedidas en su último partido en el Emirates Stadium, la actuación de los Gunners en el encuentro intersemanal no fue la más positiva. En un partido cargado de emociones y homenajes, tanto para Arsène Wenger como el capitán Per Mertesacker, el Arsenal goleó por 5-0 al Burnley. Los Clarets llegaban al feudo del Arsenal con opciones de superarlo en la tabla, pero no hubo lugar para la sorpresa y el todavía equipo de Wenger se impuso gracias a los goles de Aubameyang (en dos ocasiones), Lacazette, Kolasinac e Iwobi.

Sin embargo, el cuadro Gunner no se trajo un resultado ni mucho menos parecido de su visita al King Power Stadium. El Arsenal se veía el pasado miércoles las caras con el Leicester de Claude Puel en un partido aplazado correspondiente a la jornada 31 de la Premier League. A pesar de que el encuentro llegó a ir empatado a un tanto, dos goles de los Foxes en los últimos 15 minutos les sirvieron a los locales para que los tres puntos permanecieran en casa.

Los Gunners cayeron por 3-1 en el King Power Stadium | FOTO: Arsenal

Si bien una victoria siempre es bien recibida, tanto por jugadores como aficionados, el Arsenal llegaba a este tramo final de temporada prácticamente sin nada en juego. A falta de una jornada para la conclusión del campeonato, hasta 10 puntos separan al cuadro de Wenger del Chelsea, quinto clasificado. Los Blues son el único equipo que todavía puede arrebatarle la cuarta y última plaza de Champions al Liverpool de Jürgen Klopp. Aunque no han visto peligrar su puesto en una competición europea, el próximo año no estarán presentes en los bombos con los mejores equipos de Europa.

Por tanto los aficionados del Arsenal deberán contentarse la próxima temporada con la Europa League. Tras vencer al Burnley de Sean Dyche en el último partido de Wenger como local, la distancia con respecto a los Clarets se amplió a los seis puntos. En una irregular temporada en cuanto a la competición doméstica se refiere (ya que alcanzaron las semifinales de la Europa League), los Gunners no han podido luchar hasta el final por un puesto en la máxima competición continental.

El milagro Terrier

Los Terriers no han podido elegir mejores escenarios para certificar la permanencia en la Premier League. En el partido correspondiente a la jornada 37 del pasado fin de semana, el Hudderfield visitaba al vigente campeón de Inglaterra, el Manchester City, con la necesidad de sacar un resultado positivo para no verse con el agua al cuello hasta el último choque de la temporada. Aun con el once de gala, el equipo que más goles ha anotado esta campaña (105 hasta la fecha) no logró perforar las redes de la meta defendida por Lossl. Finalmente el marcador no se movió en los 90 minutos y hubo reparto de puntos en el Etihad Stadium.

Pero si el punto logrado ante el cuadro de Pep Guardiola fue importante, el que consiguieron ante el Chelsea fue determinante. Los de Antonio Conte, jugándose el cuarto puesto de la tabla que da acceso de Champions, no fueron capaces de vencer al Huddersfield en su estadio. El encuentro aplazado, correspondiente a la jornada 35, culminó con empate a un tanto gracias a los goles de Depoitre y Marcos Alonso, siendo además los visitantes el equipo que inauguró el marcador. Tras el pitido final los Terriers celebraron la permanencia.

Depoitre anotó el gol que vale una permanencia | FOTO: Huddersfield

El Huddersfield lo ha logrado. El conjunto de David Wagner estará, como mínimo, una campaña más en la élite del fútbol inglés. Los Terrier han necesitado 37 jornadas para certificar la salvación de forma matemática, pero por como celebraron los jugadores el empate cosechado en Stamford Bridge parece haber merecido la pena. Si bien los pupilos de Wagner llegaron a estar durante buena parte de la temporada en mitad de tabla, una mala racha de resultados les hizo caer hasta el fondo de la clasificación, llegando incluso a entrar una jornada en los puestos de descenso.

Finalemente, y a falta de un partido, el Huddersfield ocupa el 16º puesto de la clasificación con 37 puntos. Un punto más que el Southampton, equipo que marca los puestos de salvación y, salvo que sea increíblemente goleado por el Manchester City en la última jornada liguera, permanecerá otro curso más junto a los Terriers en la Premier League. La derrota del Swansea City frente a los Saints favoreció tanto a los del sur de Inglaterra como al Huddersfield.

Corto pero favorable bagaje Gunner

Apenas se registran dos enfrentamientos previos entre Gunners y Terriers, pero en ambos se impusieron los pupilos de Arsène Wanger. El primero y más reciente, el encuentro de ida de esta temporada. El Arsenal endosó una contundente goleada al equipo de David Wagner. Lacazette, Giroud con un doblete, Alexis Sánchez y Özil fueron los autores de los cinco tantos que la afición Gunner celebró en el Emirates Stadium allá por el mes de noviembre.

Lacazette, autor de uno de los cinco goles en el partido de ida | FOTO: Arsenal

Pero esta no es la única vez que Arsenal y Huddersfield se han visto las caras. Los Terriers visitaron el feudo Gunner en 2011 en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la FA Cup. A pesar de que Lee anotó para los visitantes, los goles de Clarke en propia puerta y Fàbregas de penalti brindaron al equipo de Wenger el triunfo en el torneo copero.

Numerosas bajas

David Wagner no podrá contar para el partido de hoy con uno de sus atacantes habituales. Kachunga, con una lesión en el tobillo, se perderá el último encuentro de la temporada. El delantero del Congo acumula un gol y una asistencia en los 19 partidos que ha jugado de Premier League.

Wenger, en un entrenamiento previo al choque del domingo | FOTO: Arsenal

Por su parte, Wenger tiene en su lista hasta cinco bajas importantes. Mientras que Özil, Koscielny y Cazorla siguen lesionados o recuperándose de sus respectivas molestias, tanto Elneny como Mavropanos de perderán el partido por sanción. El canterano Gunner vio la cartulina roja en el último encuentro ante el Leicester. Además el egipcio también se retiró en camilla del partido frente al West Ham.

Posibles alineaciones