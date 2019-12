Tottenham ata a Harry Winks hasta 2023

La temporada de Tottenham ha llegado a su fin y, mientras varias de sus jugadores se preparan para participar de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el conjunto londinense se centra en la siguiente campaña sellando un nuevo vínculo con algunas de sus jóvenes promesas.

En este caso fue el turno de Harry Winks. El centrocampista de solo 22 años, que se perdió las últimas etapas de la temporada 17-18 debido a una lesión en el tobillo y será operado, renovó su contrato con los Spurs y se quedará en la institución hasta junio de 2023.

"Estoy encantado de firmar un nuevo contrato con el club. Ha sido una temporada mixta para mí en cuanto a jugar, con algunos picos como el Bernabéu y conseguir algunas grandes victorias, pero también ha habido algunas bajas como mi lesión de tobillo", señaló el volante.

"Sin embargo, estoy decidido a avanzar positivamente. Es fácil detenerse en lo negativo y lo difícil que ha sucedido esta temporada, pero lo único que puedo hacer es centrarme en lo positivo. Lo pasé genial, así que espero llevarlo al próximo año y crear más recuerdos", añadió.

We are delighted to announce that @HarryWinks has signed a new contract with the Club, which will run until 2023.



#OneOfOurOwn pic.twitter.com/BT1YsYJVIV