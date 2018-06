Piatti da oxígeno a un gran Montréal

Google Plus

Se trataba de un partido de vital importancia para ambos conjuntos debido a la mala racha de resultados. Montreal superó con solvencia a un Orlando City SC que demostró tener preocupantes problemas defensivos. La franquicia canadiense, con un decisivo Piatti a los mandos del equipo, logró deshacerse con relativa facilidad de Orlando, que solo parecía llevar peligro en ocasiones a balón parado.

Un gran Piatti resolvió el partido para Montréal

El partido tuvo un comienzo muy agresivo por parte de Montréal. Varias llegadas peligrosas en los primeros instantes del partido sembraron las dudas en Orlando que acabó pagando cara la falta de concentración de los primeros minutos.

Orlando no fue rival para un Montréal de categoría

De la forma en que Montréal salió en los primeros compases del partido no podíamos esperar otra cosa a parte de una consecución de ocasiones claras de gol. Ignacio Piatti abrió el marcador tras un claro penalti cometido por la defensa de Orlando sobre Saphir Taider en el quinto minuto del partido. El argentino no falló la oportunidad en un partido en el que terminó doblando su cuenta particular con un gran gol ‘’de potrero’’ en el descuento.

Lo cierto es que en la primera parte el partido estuvo totalmente dominado por Montréal, el equipo encontraba espacio por las bandas de un Orlando que no dudó en entregar la posesión.

Orlando City llegó tarde

Orlando pareció entrar en el partido en el último cuarto de la primera parte y principios de la segunda: enlazaron un conjunto de pases precisos y lograron presionar al arquero de Montréal. Dom Dwyer tuvo dos buenas oportunidades en el 31 y posteriormente en el 44 cuando envió un gran tiro cerca del travesaño. La impaciencia y la frustración se apoderaron de Orlando provocando así una consecución de tarjetas amarillas que nada ayudaron a apaciguar los nervios entre ‘’los leones’’.

El comienzo de la segunda estuvo protagonizado por el carácter que le impuso Orlando adelantando sus líneas defensivas. Una vez más, Montreal controló la situación.

A pesar de los esfuerzos de Orlando, en el minuto 55 Montreal aumentó la ventaja con una gran combinación entre Matteo Moncuso, y un gran Piatti que desbordó por la banda izquierda enviando un pase que terminó con el desafortunado gol de Amor Tarek en propia puerta en el minuto 55. Orlando reaccionó con un gran cabezazo de Dwyer que no logró entrar.

A partir del segundo gol, Montreal adoptó una postura más conservadora con el fin de acabar cuanto antes el partido. En el tiempo de descuento, con un Orlando totalmente entregado en defensa, Piatti volvió a lucir su calidad para anotar un gran gol en el que terminó regateando al portero para cerrar el partido.

Montreal mostró una recuperación tanto a nivel de juego como de concentración, mientras el equipo del estado de Florida acumula ya su sexta derrota consecutiva en la fase regular. El partido era de vital importancia para Montréal. Ellos lo sabían y fueron conscientes de que un nuevo mal resultado les alejaría del acceso a playoff. Orlando sigue buscando su camino con un equipo que prometía mucho a principio de temporada pero que se está diluyendo con el paso de las jornadas.