Red Bull vuela ante Seattle

New York Red Bulls: Robles; Kutler, Parker, Long, Kemar (Lade, min. 61); Davis, Adams (Rzatkowski, min. 64); Muyl, Valot, Royer; Wright-Phillips (Etienne, min. 77).

Sounders viajaba hasta Nueva York en la madrugada del miércoles para afrontar el último partido antes del parón de la Major League Soccer en busca de una segunda victoria consecutiva tras la conseguida hace apenas cuatro días ante DC United. Por su parte NY Red Bulls encadena tres partidos sin perder tras ganar este encuentro, metiéndose de lleno en la pelea por los primeros puestos de la clasificación del este.

Ante esta situación sería el eterno Wright-Phillips en dar el primer aviso, a penas cuarto de hora de partido y tuvo un buen remate dentro del área que a punto estuvo de convertirse en el primer gol neoyorquino. No muchas mas acciones de renombre hasta la apertura del marcador, más allá de un posible penalti pedido por el conjunto visitante, y un remate de cabeza que Robles, portero y capitán de Red Bulls despeja de manera sencilla.

Royer tras el primer tanto. // Imagen: MLSsoccer

Si bien, el siguiente acercamiento local acabaría en gol, balón en profundidad por banda derecha a la caída a esa zona del media punta Valot, que pone un excepcional centro raso al que no llegará en primera instancia Wright-Phillips, pero que no dejará pasar en el segundo palo Royer, haciendo el primer tanto e inaugurando el marcador a favor del conjunto del este.

A punto estaría de empatar el encuentro Sounders en las botas del jugador español Victor Rodriguez, que aprovecha un resbalón del defensor central para ir solo contra el portero Robles, pero el jugador barcelones no esta acertado y manda el balón ligeramente desviado por la derecha de la portería, haciendo así, tras desperdiciar esta ocasión que el encuentro se fuese al descanso con la ventaja por la mínima local.

Y nada más salir de vestuarios, el veterano delantero britanico de Red Bulls, que ya hubiese estado cerca del gol en dos ocasiones, no fallaría en la tercera, rematando a portería de cabeza un buen centro del lateral derecho Kutler, que tras una buena subida al ataque acaba poniendo la pelota al corazón del área, lugar en que se mueve como pez en el agua Wright-Phillips, y que, adelantándose a todos los defensas cabecea a la red y hace el segundo para su equipo.

Wright-Phillips tras el gol. // Imagen: MLSsoccer

Y de otro cabezazo a punto estuvo New York de hacer el tercero, a balón parado en un corner, el autor del primer tanto, Royer, remata, demasiado centrado, haciendo que Frei pueda atajar la pelota, si bien a punto estuvo de entrar, llegando incluso a pedir la revisión de la jubada a través del VAR los jugadores locales, no fue así, entendiendo el arbitro que en ningún momento ese balón llego a entrar en la portería.

Más ocasiones locales, de nuevo Wright-Phillips, a la carrera y en el uno contra uno desbarata la ocasión de hacer el segundo en su cuenta, siendo Frei en el que consigue sacar una mano abajo para evitar el nuevo gol del nueve de Red Bulls. No sería la última, ni la más clara ocasión desperdiciada, la goleada se respiraba en la grada, y tras un buen balón al área, el asistente del primer gol, Valot, remata a portería, haciendo esta vez Frei un autentico paradon, el balón le cae de nuevo en los pies a Valot, y ya sin nadie delante para empujar a portería remata fuera.

Frei durante el calentamiento. // Imagen: MLSsoccer

Increíble ocasión desperdiciada que por suerte no tuvo que lamentar los neoyorquinos. Y tras tantos fallos llegaría el gol visitante que pondría la emoción al partido. Robo de balón en campo contrarío, pase excelente de Bruin y magnífico gol de Shipp con un disparo raso cruzado ante el que nada podrá hacer Robles. Empate a uno y minutos finales de emoción en el Red Bull Arena.

Sería un espejismo y no habría opción a la remontada, no solo eso sino que en el añadido el conjunto local pudo hacer incluso algún gol mas saliendo a la contra, contando con otro mano a mano que no supuso un tercero contra Seattle.