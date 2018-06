Senegal debutó con buen sabor de boca en 2002

Google Plus

Corea y Japón, dos países que poco tienen que ver, en principio, con Senegal, pero que supusieron una de las páginas más brillantes de la historia futbolística de los leones. En 2002 Senegal participaba por primera vez en su historia en un Mundial de fútbol para deleite de los senegaleses.

El camino fue turbulento y complicado para los hombres de Bruno Metsu. En la última fase de grupos que decidiría a los cinco combinados africanos que estarían en Corea y Japón, Senegal tenía que medir sus fuerzas con Marruecos, Egipto, Namibia y Argelia. Finalmente, el golaverage con los marroquíes le valió a Senegal para acudir a su primera cita mundialista.

Grupo para no ser muy halagüeño

Sorteo de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002, el primero en tierras asiáticas, y todo oscurecía para la afición senegalesa. El azar le deparaba a los debutantes un Grupo A con la campeona del mundo, Francia; la bicampeona del mundo, Uruguay; y Dinamarca.

Sorpresa en la jornada inaugural del Mundial

La primera jornada enfrentó a Senegal con Francia. Duelo de exigencias en la jornada inaugural. Los franceses queriendo repetir el título logrado en Francia 1998 y los senegaleses queriendo hacer ver que eran una gran potencia africana. Tras 90 minutos en el Seoul World Cup Stadium Senegal salía como la vencedora del encuentro para sorpresa de todos los aficionados al fútbol. Un tanto de Bouba Diop en el minuto 30 valió tres puntos de oro para la selección africana.

Después de cosechar una victoria que ni la propia Senegal esperaba, tocaba enfrentarse a Dinamarca, que había vencido a Uruguay por 1-2 en la primera jornada. En un encuentro marcado por la igualdad, los goles de Tomasson y Diao pusieron el 1-1 final en el luminoso de Daegu. En este partido, el goleador senegalés, Salif Diao terminó siendo expulsado por doble cartulina amarilla en el minuto 80.

Foto: Getty Images

Cuatro puntos de seis posibles, y una clasificación más que probable para octavos de final. Así afrontaba Senegal el último partido de la fase de grupos ante Uruguay. Dinamarca y Senegal dependían de sí mismas para dejar fue a dos campeonas del mundo. Un empate les valía a ambos, mientras que uruguayos y franceses se veían en la obligación de lograr una victoria.

Senegal goleó a Uruguay y terminó empatando

Partido de locos el que se vivió en el Suwon World Cup Stadium. Antes del descanso Senegal goleaba a Uruguay. Moussa N'Diaye y Bouba Diop (por partida doble) ponían el 3-0 en el marcador con todavía mucho encuentro por disputarse. En el segundo acto Uruguay reaccionó y, para sorpresa de todos los asistentes, logró igualar el resultado. Morales, Forlán y Recoba de penalti en el minuto 88 hicieron posible lo impensable, pero no fue suficiente para clasificar a los sudamericanos para octavos de final.

Senegal despunta entre los africanos

Tras tres jornadas, Dinamarca y Senegal dejaban fuera a dos campeonas del mundo como Francia (vigente campeona) y Uruguay. Además, Senegal lograba el pase en su primer mundial, algo impensable cuando se conocieron los rivales a los que se iba a enfrentar. Asimismo, fue el único combinado africano en pasar la fase de grupos en Corea y Japón.

Cerca de hacer historia

En octavos esperaba Suecia. El combinado europeo tampoco lo había tenido fácil para pasar la fase de grupos, aunque terminó siendo primero. Fue líder por delante de Inglaterra, que también consiguió el pase, Argentina y Nigeria, que quedaron fuera de los octavos de final.

En la eliminatoria hizo falta una prórroga para saber qué equipo estaría en cuartos de final. En el minuto 11 de encuentro Suecia se adelantaba en el marcador con un gol de Larsson y siguiendo con lo esperado por sus aficionados. Sin embargo, en el minuto 37 Camara lograba igualar la contienda. En la hora siguiente de partido ninguno de los dos equipos logró deshacer el empate y hubo que jugar una prórroga (a diferencia de las prórrogas actuales, se disputada a Gol de Oro, el primero en marcar se llevaba el partido) de la que saldría mejor parada la selección de Senegal. Un gol en el minuto 104 nuevamente de Camara valió el pase a cuartos de los leones.

En cuartos, la máxima ronda jamás alcanzada por una selección africana, Senegal se enfrentaría a Turquía. Los turcos habían pasado la fase de grupos como segundos, por detrás de Brasil y por delante de Costa Rica y China. En octavos había apeado del camino a una de las anfitrionas, Japón, por 0-1.

Foto: Getty Images

Segundo Gol de Oro, esta vez sin suerte

Eran cuartos de final, y una africana podía hacer historia clasificándose para unas semifinales y, además, en el Mundial de su debut. Durante los primeros 90 minutos, cero goles y, lo que es más impactante, es que Senegal no realizó ninguna sustitución durante el partido. Nuevamente los senegaleses se enfrentaban al Gol de Oro que les había dado el pase a cuartos. No obstante, en esta ocasión la fortuna no sonrió a los pupilos de Bruno Metsu. En el minuto 94, Mansiz enviaba al fondo de la red el esférico y clasificaba a Turquía para semifinales dejando fuera de su primer Mundial a la selección senegalesa.

Tras la eliminación, Senegal tardaría 16 años a volver a disfrutar de una cita mundialista, para hacerlo en Rusia. Tres mundiales que los senegaleses no han podido disfrutar. Ahora, en Rusia esperan repetir la hazaña de llegar a cuartos, o más lejos, sin partir como una de las favoritas.