Didier Deschamps:"Debemos tener un buen equipo de Francia"

Google Plus

El balón ya comenzó a rodar en Rusia con el inicio del Mundial y muchos de los equipos ya están ansiosos por hacer su presentación. Son pocas las horas que faltan para que Francia juegue su primer partido ante la Selección de Australia en los que será el debut para Les Bleus en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Por eso, este viernes, el entrenador de la Selección Francesa de Fútbol, Didier Deschamps, dialogó en rueda de prensa comentado lo que espera de este primer partido y las expectativas en esta competición. Pero, antes, comentó sobre las opciones de Francia ante Australia.

“No hay opciones fuerte, sólo hay opciones basadas en el oponente en las que creo que son mejores para el equipo. Es importante que tengamos una ambición colectiva que deber servir para ser más ambiciosos que el oponente, crear la mayor cantidad de situaciones de peligro que sea posible y anotar”, explicó.

Además, sobre la táctica que usará para este encuentro, dijo: “Eso será al principio, después podemos cambiar durante el partido. El objetivo es tener un buen equipo de Francia, el más objetivo, el más eficaz desde el punto de vista ofensivo”.

En cuanto a la cantidad de jugadores jóvenes que forman parte de la delegación francesa, Deschamps respondió: “De los 23 jugadores que están presentes, catorce no han jugado nunca la fase final. Pero todos están en grandes clubes y están acostumbrados a las grandes competiciones y al alto nivel. Están ahí y tienen las grandes cualidades para estarlo”

“Tengo un gran grupo. No hago diferencias. No hay una preparación específica y no hay ningún riesgo. Hoy todos mis jugadores están disponibles”, concluyó con orgullo al hablar de sus dirigidos.

Otro de los temas al cual hizo referencia el entrenador fue de su próximo rival, Australia, a lo que se refirió como un equipo que juega: “Es un equipo que juega y trata de jugar en el campo contrario con potencial ofensivo. Están muy bien organizados y disciplinados”.

Por otro lado, opinó del equipo oceánico desde la llegada de Bert van Marwijk: “Han cambiado algunas cosas desde que él es el entrenador. Ahora defienden con cuatro y tienen diferentes opciones. Son los mismos jugadores que antes y hay calidad en este equipo”.

Además, Deschamps habló sobre lo que aportará Francia en este primer partido: “Nuestras ideas son claras, hemos hecho todo lo posible para estar listos para estos juegos. No me siento impaciente ni tampoco estoy tenso. Debemos estar enfocados y relajados, hacer todo el esfuerzo individual y colectivo necesario”.

Otro de los temas que se habló en rueda de prensa fue la comparación con el Mundial 1998, a lo que se expresó: “Se necesitan muchas para llegar al mismo punto que en Francia 98 antes de pensar en eso. Por ejemplo, debemos ganar el primer partido del grupo. Estamos en un nivel muy alto y lo llevamos con determinación y entusiasmo, pero también con una humildad indispensable”.

Por último, el entrenador de la Selección Francesa comentó sobre la decisión de Griezmann de quedarse en el Atlético Madrid: “Básicamente, destaco dos cosas: su lealtad y su apego al Atlético y para nosotros que él tiene un espíritu libre para este Mundial. Es algo muy bueno”.