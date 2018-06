Dean Henderson renueva con Manchester United

Google Plus

Manchester United es un club que, históricamente, se ha destacado por apostar a sus divisiones juveniles y demostrar que tiene una de las mejores canteras del fútbol mundial. En una posición tan ingrata como la del guardameta, en la que las oportunidades para los jóvenes son muy escasas y sólo basta un error para condenar el futuro, hay un jugador que reclama su chance.

Se trata de Dean Henderson, portero de la selección de Inglaterra Sub21, quien mantuvo un muy buen nivel durante su reciente paso a préstamo por Shrewsbury Town y ahora quiere competir palmo a palmo ni más ni menos que con David De Gea y Sergio Romero, una premisa para nada sencilla.

Ante los buenos rendimientos mostrados por el joven y su prometedor futuro, luego de haber sido elegido en el PFA League One Team Of The Year, los directivos del Manchester United buscaron asegurarlo con un nuevo contrato que se mantendrá hasta junio de 2020, con opción de renovar por un año más.

"Estoy realmente encantado," confesó el guardameta. "Llegar desde atrás en la temporada pasada y jugar en Shrewsbury, teniendo una buena temporada allí y ahora regresar al club más grande en el mundo, colocando nuevamente mi firma en el papel, es un gran logro para mí y para mi familia, es otro sueño hecho realidad."

"Obviamente, hubo mucho interés tras la última temporada, cuando hice bien en marcharme y jugar, pero el United es el club más grande en el mundo y he estado en este club desde el primer día, así que siempre estarán primeros en mi mente," continuó Henderson.

Por último, el internacional Sub21 confesó que "toda mi familia está aquí conmigo y es un honor. Venir desde donde empezamos, de la nada, haber hecho todo este camino, es fantástico y estoy realmente encantado."