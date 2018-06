Jorge Sampaoli: "Hay que hacernos fuertes y creer en nosotros"

Google Plus

Después del empate 1-1 de Argentina ante Islandia el entrenador de la albiceleste, Jorge Sampaoli, se refirió al desempeño de la selección argentina en su debut en el Mundial de Rusia. "Fue un partido incómodo para Messi. Evaluar su rendimiento es muy difícil porque los rivales están todo el tiempo rodeándolo", expresó el míster sobre la Pulga que no logró lucirse y falló un penalti.

"El compromiso de Leo está intacto", añadió más tarde Sampaoli. También habló sobre el futuro: "Siempre el primer partido es difícil. Ahora hay que pensar en el próximo encuentro". Al mismo tiempo, insistió en la relevancia de recuperarse de este traspié que pocos esperaban: "Hay que hacernos fuertes y creer en nosotros, pensar que tenemos todas las armas para ganarle a cualquiera".

El director técnico argentino fue honesto, evaluó el rendimiento del equipo en ataque y confía en que se va a producir un cambio de actitud para los compromisos que quedan. "Llegamos con mucha ilusión a este partido, vinimos a ganar. Jugamos, de todos modos, con un equipo que se ordenó muy bien defensivamente, y lo sufrimos mucho. En el segundo tiempo sobre todo. Pero tendremos que tener la fortaleza para afrontar el siguiente partido", matizó.

"Era un partido muy difícil, creo que nos faltó un poco más de desorden en el primer tiempo. Nosotros nos movíamos muy lento para llegar a la izquierda que es donde estaban los espacios. Nos faltó que los volantes jugasen más lanzados al ataque, algo que empezó a ocurrir en el segundo tiempo", confirmó Sampaoli. Además, agregó: "En un partido tan cerrado como el de hoy, la buena jugada de Meza termina siendo desequilibrante. Nos dio la ilusión para creer que podíamos ganar el partido, pero después no se pudo concretar."

"Me preocupa más el desarrollo del partido, y hoy no tuvimos una transición rápida que incomodase al rival, que es lo que estuvimos entrenando. En el segundo tiempo creo que lo tuvimos un poco más cerca pero no llegamos a concretar", explicó Jorge Sampaoli.

Pensando en el futuro inmediato Sampaoli afirmó: "Hay que mejorar más las asociaciones que incomoden más al rival para los próximos encuentros. Pero ya hay que pasar página y pensar en Croacia. En este tiempo tenemos que aprovechar para mejorar y conseguir los tres puntos para seguir soñando. La preocupación de hoy es no haber logrado los tres puntos que el grupo vino a buscar y tenía muchas ganas de alcanzarlos." Para terminar, fue muy rotundo asegurando que tienen "todas las armas tenemos que creer en nosotros para salir adelante".