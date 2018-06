Guillermo Ochoa: “Hay la ilusión de sacar los tres puntos”

El día de mañana México tendrá el anhelado debut en la Copa del Mundo ante la selección de Alemania, en el cual buscarán revancha de hace un año en la Copa Confederaciones, ya que fueron goleados 4-1.

En recientes declaraciones, Guillermo Ochoa comentó que lo principal será estar concentrados durante los 90 minutos para evitar errores que puedan perjudicar al Tricolor: "Sabemos la intensidad de estos juegos. Hay que tratar de mantener la cabeza fría con el corazón caliente. Al final somos once contra once. Estamos listos en todas las líneas para tratar de acertar; Nosotros no vamos a descubrir la calidad de la Selección Alemana, con nuestro estilo debemos estar muy atentos, buscar no darles continuidad y evolución hasta nuestra área".

Asimismo, aseveró que espera que él no sea la figura del partido, ya que esto es un trabajo colectivo: "Esto es un deporte de equipo. No salgo a la cancha tratando de ser la figura. Aquí ganamos todos o perdemos todos".

El portero que milita en el fútbol de Bélgica indicó que será importante el apoyo de los aficionados mexicanos para obtener un buen resultado: "Mañana tendremos muchos fans mexicanos. Sabemos que muchos han hecho el viaje de México, Estados Unidos y los que viven en Europa, serán un gran aliciente y por eso hay la ilusión de sacar los tres puntos. Sabemos que Alemania es favorita, pero nosotros llevamos mucho tiempo preparándonos para este evento".

Por último, destacó la mentalidad de cada elemento del plantel para poder sacar la victoria ante la campeona del mundo. Además, señaló que no cambiarán su esquema táctico y jugarán como siempre lo han hecho desde que llegó Juan Carlos Osorio: “Veo en cada jugador de México la intención de salir a buscar los tres puntos, creo que bajo la única manera que tenemos de jugar fútbol, bajo nuestro estilo, bajo nuestra estrategia”, finalizó Ochoa.