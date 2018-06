Croacia vs Nigeria: puntuaciones de los nigerianos, 1ª jornada grupo D

Google Plus

Derrota clara y merecida de Nigeria ante una Croacia que jugó a ráfagas. Los africanos no dieron la talla pese a que los mediocentro empezaron bien tapando a Modric, sobre todo, y Rakitic. Los centrales no estuvieron demasiado bien y hubo poco juego ofensivo en campo rival de los atacantes nigerianos.

Gernot Rohr (seleccionador)

5| Probó con Ighalo en punta y Etebo, Ndidi, Mikel en medio, pero no le salió bien del todo. Tuvo bloqueado al centro del campo croata varios minutos en la primera mitad, pero se fue diluyendo con los minutos. Introdujo a Musa para intentar cambiar el partido, pero Nigeria no aprovechó nada de nada su velocidad al contragolpe, no hizo ni una contra decente.

Francis Uzoho

6| Seguro por arriba y con los pies. Quizás pudo hacer algo más en el gol en propia de Etebo, pero buen balance para su juventud. La técnica adquirida en España le hizo ser titular por delante de porteros más experimentados. No pudo detener el penalti.

Idowu

6|Sufrió bastante con las internadas croatas, generándole inferioridades ante Rebic y Vrsaljko. Pese a ser de los más flojos no fue de los peores en el partido.

Ekong

3|Mal partido del central africano. Sufrió mucho por arriba y también por abajo con Mandzukic, Kramaric y hasta con Rebic. No ayudó bien en la jugada del primer gol, y además cometió un penalti como una catedral a Mandzukic, que terminó con cualquier opción de Nigeria. Muy flojo.

Balogun

6|Contundente a la hora de sacar el balón el nuevo fichaje del Brighton, sobre todo en largo, y el mejor de los dos centrales por arriba, donde sufrieron bastante. No cubrió como debía a Mandzukic en el gol de Croacia. Tuvo el empate de cabeza, pero remató fuera desde muy cerquita.

Shehu

5| Pese a ser, a priori, uno de los más flojos del equipo, estuvo correcto y discreto. Sufrió con Perisic por la diferencia de calidad, pero poco más.

Etebo

8|Jugadorazo con proyección. Tiene aptitudes y también actitud para ser un grandísimo centrocampista. Se marcó en propia por accidente, pero fue de lo salvable de los africanos. Recibió multitud de faltas porque era el que rompía líneas de presión con conducciones rápidas y cortas. Era el hombre que daba ventaja en el pase.

Ndidi

5| El que debía ser el jefe del centro del campo estuvo bastante discreto. Se entendió bien de manera intermitente con Etebo, pero pudo haber hecho mucho más a la hora de organizar el juego nigeriano. Otro que tiene que dar un paso adelante.

Obi-Mikel

6| De más a menos claramente. Pese a su ya avanzada edad, supo cubrir casi a la perfección la creación de juego de Croacia tapando a Modric y Rakitic. En lo ofensivo, su labor de enganche no fue la que debería porque bajaba demasiado a recibir y dejaba solo a Ighalo arriba.

Moses

7| De lo mejorcito de Nigeria todo el rato encarando, centrando y creando peligro. Qué bien le hizo el cruzarse con Antonio Conte en su carrera.

Iwobi

3| No fue su partido. Poca relevancia en el juego y muy poca verticalidad, tampoco creó apenas. Es uno de los estandartes y no puede jugar así. Se fue sustituido sin pena ni gloria por Musa. Necesita Nigeria una mejor versión de él si quiere hacer algo importante en Rusia.

Ighalo

5| Muy solo arriba, y en clara desventaja para los balones aéreos con Lovren y Vida. No intervino apenas pese a no parar de pelear y lanzar desmarques.

Musa

4| Entró para dinamitar el partido y buscar el empate y no hizo absolutamente nada, ni aprovechar su velocidad para sacar algún córner o falta.

Iheanacho

4| Entró a falta de más de quince minutos y no se le vio casi en el campo. Nigeria estaba totalmente hundida y se notó, quizás deba jugar de inicio el siguiente encuentro.

Simy

S/C| Entró casi en el descuento por dar descanso al capitán Obi Mikel.