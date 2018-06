Ricardo Gareca: "Es una lástima, pero ahora tenemos que prepararnos para enfrentar a Francia"

Google Plus

Luego de 36 años de ausencias, volvió la albirroja a los escenarios mundialistas, y aunque el resultado no fue el esperado por los más de 33 millones de habitantes, en el país suramericanos pueden estar más que contentos por la buena imagen que dejó el equipo inca ante su similar de Dinamarca.

Tras 15 partidos, se cortó la racha invicta de Ricardo Gareca al frente del conjunto peruano, sin embargo eso para el técnico no es muy importante, lo importante es que el equipo sepa levantarse y pueda hacerle frente a Francia "Me siento amargado, el equipo hizo eméritos para ganar el partido, no solamente empatarlo, sino también ganarlo. Es una lastima. El fútbol es así, ahora tenemos que prepararnos para Francia" dijo Gareca

En rueda de prensa, el técnico también habló acerca de la ausencia de Paolo Guerrero del once titular "Más allá de la importancia de , fue el último en integrarse. Pero lo vi bien, entró rápido en juego y eso fue muy importante en el partido". agregó el técnico, quien seguramente estará usando al delantero de titular para el siguiente partido ante los galos. Además también comentó "Considero que no estamos eliminados por perder este partido, faltan dos partidos y tenemos que tratar de recuperarnos en el próximo encuentro" además refleja que confía en el juego de los suyos, “Me deja tranquilo la entrega del equipo”

Gareca también se refirió al penal fallado por parte de Christian Cueva "Falló, pero fue importante que se siga metiendo en el partido. Los partidos están cargados de errores y él tiene la personalidad suficiente para superarlos. Yo creo que el debe superarse, hay que enfrentar la problemática, es la única manera. Conociéndolo, es un jugador fuerte anímicamente"

Para finalizar, el técnico también habló sobre las posibilidades de cambiar el estilo de juego "Lo que sostenemos es que hay maneras de ganar el partido y para eso hay un estilo y algo definido, algo que nos trajo aquí al Mundial y que hay que ir consolidando en el tiempo. No tengo motivos para dejar algo que ya tenemos incorporado. De todas maneras, considero que no apartándonos de una manera de jugar, tenemos mejores posibilidades de conseguir el resultado que esperamos".