Zlatko Dalic: "Todavía tenemos mucho trabajo por hacer"

Google Plus

Croacia se impuso en la primera jornada del grupo D ante Nigeria por 2-0. En la primera mitad Etebo en propia portería y en la segunda Luka Modric de penalti, fueron los goles que sirvieron para que los de Dalic se sitúen en primer lugar del grupo y con muchas posibilidades de acceder a los octavos de final del Mundial de Rusia por culpa del empate a uno entre argentinos e islandeses. El seleccionador croata agradeció el trabajo del grupo: "Felicidades al equipo por la victoria, fue un partido difícil contra un excelente oponente, fuimos muy disciplinados y merecimos vencer", expresó.

"Ahora no podemos relajarnos. Tenemos ya la mente puesta en Argentina". Tras varios mundiales perdiendo su primer partido, (el último que ganó fue en el Mundial de 1998, por 3-1 a Jamaica), Dalic, comentó lo siguiente: "Desgraciadamente se había convertido en tradición perder en el debut de grandes torneos, como la Eurocopa y la Copa del Mundo. Ahora estamos aliviados, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero es muy importante que esta secuencia negativa de derrotas se haya roto". Sobre su próximo partido, dijo lo siguiente: "Ahora no podemos relajarnos, tenemos ya la mente puesta en Argentina. No nos adaptaremos a Argentina, mostraremos nuestro fútbol y prepararemos un par de nuevas tácticas Jugaremos por diversión. Tenemos que ver cuál es la condición de nuestros jugadores para el próximo partido, por supuesto. Ellos tienen a Messi, pero después del empate ante Islandia su situación cambiará", finalizó el técnico.

Croacia, por tanto, jugará el próximo jueves día 21 de junio ante Argentina. Una victoria ante la albiceleste los clasificaría para los octavos de final, independientemente del resultado del otro partido entre Islandia y Nigeria, por lo que el próximo encuentro se presenta como vital para los croatas de Zlatko Dalic.