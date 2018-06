Previa Suecia-Corea: buscando ser la sorpresa

Google Plus

Arranca el mundial para el grupo F este lunes para las dos selecciones a priori menos favoritas para pasar de ronda pero que sin duda pueden dar el susto a más de un equipo si estos no se andan con cuidado. Este lunes a partir de las 2 de la tarde, hora española, se enfrentan Suecia y Corea del sur.

Suecia llega al mundial tras quedar segunda de su grupo, por detrás de Francia y dejando en el camino a una selección como la holandesa. Luego tuvo que hacer frente a una repesca contra la selección de Italia. A priori no eran favoritos pero los suecos consiguieron apear a la tetracampeona del mundo de un mundial, algo que no ocurría precisamente desde el mundial de 1958 que organizaron los suecos. Nadie puede decir que Suecia llega al mundial por un camino fácil. Después de estar ausente en las dos últimas citas mundialistas los escandinavos llegan a Rusia con ganas de dar guerra y soñar con un pase a octavos, que ya consiguieran en Alemania 2006.

Corea llega a Rusia tras una clasificación sin mucho sufrimiento y tras pasar dos fases de clasificación. La primera la pasó sin grandes apuros y quedando como líder destacado muy por delante del resto de combinados. En la segunda fase consiguió su plaza para Rusia tras quedar segunda de grupo por detrás de Irán también sin sufrir demasiado. En la clasificación al mundial del grupo asiático cuatro plazas son directas y luego otra debe disputarse en una repesca entre los mejores terceros. Corea no se pierde un mundial desde España 82. Desde entonces no ha faltado a la cita pero cayendo siempre en fase de grupos salvo en el año 2002 del cual fue anfitriona junto a Japón y el Sudáfrica que logró llegar a octavos de final.

Pueden dar el susto

Suecia es una selección a tener en cuenta cuando te enfrentas a ella, no es una selección que se gane fácil, se caracteriza por ser una selección rocosa y que defiende bien. En Suecia destacan jugadores conocidos a nivel europeo como puede ser el caso de Lindelof, central del Manchester United, Forsberg delantero del Redbull Leipzig o uno conocido en la liga española como es John Guidetti. De los últimos amistosos preparativos para el mundial, los suecos solo han ganado un partido frente a Dinamarca, el resto tres empates y dos derrotas. Puede que no sea un buen bagaje pero está claro que no hay que fiarse de esta selección.

A Rusia sin presión

Corea viene siendo una habitual de las últimas citas mundialistas, pero no consigue pasar apenas de la fase de grupos. En corea son realistas, saben que son la selección menos potente del grupo. Es por ello que la selección asiática no se pone metas y que saben que todo lo que venga bueno será bien recibido pero que si las cosas salen mal ellos lo habrán hecho de la mejor manera. En los amistosos preparatorios los coreanos han logrado tres victorias de un total de nueve encuentros en todo 2018. El resto de resultados han sido cuatro derrotas y dos empates.

Arbitro del encuentro

Joel Aguilar Chicas será el colegiado encargado de arbitrar el partido entre suecos y coreanos. El Árbitro nacido en El Salvador es internacional por la FIFA desde el año 2001. Arbitró también en las Copas del Mundo de 2010 y 2014 y varias citas internacionales de categorías inferiores.

Estadio del encuentro

El encuentro se disputará en el Nizhni Nóvgorod Stadium, situado en la ciudad del mismo nombre. El estadio tiene una capacidad de 55.300 espectadores y este será el primer partido que acoja del mundial. El estadio albergará cinco partidos más incluyendo un partido de octavos y otro de cuartos de final.

Convocatorias

Suecia: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen, Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Filip Helander , Pontus Jansson, Emil Krafth, Mikael Lustig, Victor Lindelof, Martin Olsson, Viktor Claesson, Jimmy Durmaz, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Oscar Hiljemark, Sebastian Larsson, Marcus Rohden, Gustav Svensson, Marcus Berg, John Guidetti, Isaac Kiese Thelin, Ola Toivonen.

Corea: Kim Seung-gyu, Kim Jin-hyeon, Cho Hyun-woo, Kim young-gwon, Jang Hyun-soo, Jung Seung-hyun, Yun Yong-sun, Oh Ban-suk, Kim Min-woo, Park Joo-ho, Hong Chul, Go Yo-han, Lee Yong, Ki Sung-yueng, Jung Woo-young, Ju Se-jong, Koo Ja-cheol, Lee Jae-sung, Lee Seung-woo, Moon Seon-min, Kim Shin-wook, Son Heung-min, Hwang Hee-chan.

Posibles onces