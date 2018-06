Corea del Sur y el misterio de los dorsales

Google Plus

Hace dos semanas, cuando la selección de Corea del Sur se encontraba concentrada en Austria, un miembro del cuerpo técnico de la selección de Suecia, rival de los coreanos en el partido de mañana, espió a los coreanos durante una sesión de entrenamiento. Al ser pillado el 'espía', fue invitado a retirarse del lugar de concentración. Shin Tae-Yong, seleccionador coreano, habló de esta anécdota y el hecho que cambiara los dorsales de sus jugadores durante los amistosos de su país: "Lo hacemos porque los europeos nos miran. Es una de las razones. Queremos confundir a los suecos" .

Los coreanos tienen claro su propiedad ante Suecia: el tema defensivo. "Bloquear y cubrir las jugadas de nuestro rival", explicaba Shin Tae-Yong. El entrenador no revela cual será los planes tácticos de sus jugadores ni el once que saltará mañana ante Suecia. “Si uno de nuestros jugadores pierde la posición o pasa algo fuera del guión que tenemos, debemos ser capaces para cerrar esos huecos y contrarrestar las jugadas, bloqueando el ataque rival para que el aspecto defensivo no se rompa”, terminaba explicando.

Corea del Sur llega a este Mundial de Rusia 2018 con el papel de "selección debil" por lo que no es de extrañar que los coreanos salgan a defender y a esperar una buena contra. Por lo que, siempre se ha repetido, se tendrá muy en cuenta el papel defensivo de todo el equipo.

Los coreanos debutarán este lunes 18 de junio 14:00 horas, ante la selección de Suecia, que asiste a este Mundial sin su gran estrella. El sábado 23 de junio jugara su segundo partido ante México. Y el miércoles 27 de junio jugara ante Alemania, lo que sera el último partido de la fase de grupos de este Mundial.

