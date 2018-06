Hummels: "Perdimos la pelota de una forma muy fácil, no estuvimos ordenados"

Google Plus

La sorpresa del Mundial, muchos pensaron que tras el empate entre Argentina e Islandia no podía haber un resultado más resonante, pero en la previa muy pocos imaginaron una victoria de jerarquía de la Selección mexicana frente a la actual campeona del mundo.

“México mereció la victoria se lo hicimos fácil, ellos nos contuvieron con mucho carácter y determinación.”

Mats Hummels dolido por la derrota declaró ante los medios, molesto lógicamente por no poder obtener la victoria, pero tranquilo porque conocen su potencial, la defensa alemana se vio desbordada por la verticalidad de los jugadores mexicanos, se notó el desorden defensivo y la actuación de la dupla del Bayern Múnich no fue la mejor "No fue un partido fácil el de hoy, desafortunadamente jugamos de una forma muy parecida a como lo hicimos en el amistoso frente a Arabia Saudí, perdíamos la pelota de una forma muy fácil y estuvimos muy desordenados".

Hummels es uno de los referentes del grupo, perder no es la mejor forma de comenzar, pero está bien declaró.

"Chocar de una forma tan rápida te hace ver que debes mejorar, ahora tenemos la responsabilidad de ganar los dos partidos frente a Corea del Sur y contra Suecia".

"Intentamos marcar en el primer tiempo, en el segundo no pudimos aunque intentamos aprovechar el cansancio de México donde se mostró más cansado y habían espacios para generar."

De los mejores jugadores en su equipo fue Toni Kroos, el medio campista del Real Madrid habló del partido en el que fue de los mejores de su selección, intentó abrir el marcador pero no pudo ante un Guillermo Ochoa y una gran defensa mexicana.

Decepcionado por no haber comenzado de la mejor manera, al igual que el defensor del Bayern saben que no hay margen de error, deben obtener los seis de seis frente a los próximos rivales, "Ahora estamos bajo presión" dejó en claro al finalizar la entrevista.



Jerome Boateng en su cuenta oficial de Twitter se desahogó "Empezamos de la peor forma posible, pero debemos levantarnos".

Un candidato al título dolido pero con ganas de revertir la historia.