Previa Colombia - Japón: el comienzo de un sueño

Colombia buscará repetir o mejorar la hazaña conseguida en el Mundial de Brasil de 2014, donde los cafeteros llegaron a cuartos de final. Colombia contará con casi todas sus estrellas para el primer partido, James Rodríguez será la duda para el encuentro a causa de una lesión que lleva arrastrando en los partidos preparatorios.

Japón, pese a no ser una de las favoritas del grupo H, buscan realizar una buena competición ya que los objetivos de esta selección no aspiran muy altos. Ya hemos encontrado sorpresas en partidos anteriores como son la victoria de México frente a Alemania o el empate de Suiza contra Brasil, y el conjunto nipón no intentará ser menos que estos. Comenzar con una victoria dará un plus de motivación a las selecciones para afrontar la fase de grupos.

Hay mucha confianza puesta en la selección cafetera

Colombia pasaría como cuarta en el grupo de la clasificación para el Mundial en Sudamérica, realizando una buena clasificatoria. El conjunto de Pékerman viene de dos empates en los partidos de preparación, donde el equipo parece que le falta más rodaje, pero esto no hace dudar de la calidad que tienen los cafeteros.

La estrella del equipo, James Rodríguez, fue una de las revelaciones del anterior Mundial siendo bota de oro con 6 goles. El mediocampista colombiano será el eje del equipo y se espera que guíe a Colombia durante la fase de grupos. La vuelta del tigre Radamel Falcao, hace que participe en su primer Mundial y lo afronte con más ganas que nunca. Falcao en 2014 cayó lesionado de una grave lesión de rodilla que no le permitió recuperarse para jugar el Mundial.

El conjunto nipón no va a ser fácil de derribar

Japón ya es un equipo clásico dentro de los Mundiales. El conjunto dirigido por Nishino ha formado un grupo sólido con jugadores consagrados en Europa y en los principales equipos de Europa. En los partidos preparatorios Japón cuenta con una victoria y una derrota. El conjunto nipón está destacando por su descaro arriba, pero la poca fortaleza en su defensa.

Jugadores como Inui, Honda o Kagawa son los jugadores más destacados de este equipo. Inui recién fichaje del Real Betis, llega en un buen estado de forma donde en el último partido marcó dos goles ante Paraguay dejando claro la buena temporada que ha realizado con el Eibar. El actual equipo de Japón cuenta con 14 jugadores en ligas europeas y cada vez son más jugadores de este país que encontramos en las principales ligas.

Antecedentes del partido Colombia vs Japón

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el pasado mundial, donde Colombia ganó a Japón con gran superioridad por 1-4. Los cafeteros se clasificarían como primeros de grupos mientras que el conjunto nipón quedaría último sin ganar ninguno de sus tres partidos.

En los últimos quince años, ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones con un balance de dos victorias para Colombia y dos empates. Todo apunta que a los cafeteros no se le da mal el combinado japonés, pero puede ser momento para que estos acaben con esto.

Estadísticas de Colombia y Japón

Colombia en esta temporada ha conseguido clasificarse como cuartos en el grupo de clasificación para el Mundial. La complejidad del grupo clasificatorio se ha dejado entrever donde selecciones como Chile o Paraguay. Colombia obtuvo 27 puntos con siete victorias, 6 empates y cinco derrotas. En los amistosos preparatorios para el mundial, los cafeteros han disputado cinco partidos, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Cabe destacar la victoria conseguida ante Francia por 2-3 en el Stade de France.

El combinado de Japón se clasifico al mundial prácticamente sin dificultades como primera de grupo con 20 puntos. Japón disputó diez partidos, en los que ha ganado seis partidos, dos empates y dos derrotas. En los amistosos preparatorios del mundial Japón ha jugado cinco partidos, con un balance de una victoria, tres derrotas y un empate.

Pékerman: “Esperaremos la última revisión a James”

El entrenador cafetero no dejó claro la presencia de su estrella en el primer partido del Mundial y las dudas que presenta ante la alineación del partido del próximo martes: “Esperamos hasta lo último, porque hay circunstancias que pueden hacer varias un proyecto de equipo y hay que tener cuidado. Se sabe que los Mundiales siempre se juegan al final de las temporadas, con las cargas que tienen los futbolistas. Cada vez es más notorio que sucedan lesiones. Es normal que llegan jugadores con molestias, se sabían que las tenían y fueron resueltas. Poco a poco fueron tomando su ritmo. Esa era la idea de la concentración, ir observando la mejora. Todos evolucionaron bien más allá de una fatiga. Llegamos al último día con muchas posibilidades de estar a pleno. No descarto que en las últimas horas tengamos alguna revisión para asegurarnos”.

Además, el entrenador de Colombia quiso hacer una valoración sobre Japón, rival contra el que se enfrentaran en su primer partido: “Japón esperamos un rival muy duro, que nos alejamos totalmente de la imagen del Mundial pasado. Conocemos a Japón fue el primer clasificado al Mundial. Tiene jugadores con mucha experiencia, en el cambio de entrenador, si bien ha tenido pocos partidos desde que asumió, ha probado dos o tres sistemas distintos. Es la situación que está buscando y el técnico mismo ha dicho que está mirando el sistema que va a utilizar. Tiene jugadores destacados del campeonato local. Es un rival de mucho cuidado, con jugadores de talento. El Mundial nos está demostrando que no hay equipos de primera, segunda o tercer”.

Nishino: “Saldremos a disputar el control del balón”

El entrenador nipón quiso hacer un planteamiento de cómo deben disputar su primer partido del Mundial ante los cafeteros y donde el control del partido va a pasar por tener el balón: "Queremos ser ambiciosos desde el principio, ir a por el partido, tomar la iniciativa. Colombia es un equipo muy organizado y ofensivo, circulan el balón muy bien y con un remate excelente. Trataremos de imponer nuestro ritmo y tomar la iniciativa, no ser solo reactivos”.

Nishino habló acerca de la posible baja de la estrella del equipo colombiano, James Rodríguez: "es el símbolo de este equipo; un jugador que se desmarca bien y crea oportunidades y es muy difícil controlarlo".

Convocatorias

Colombia

Porteros: David Ospina, Camilo Vargas, José Fernando Cuadrado.

Defensas: Farid Díaz, Cristian Zapata, Santiago Arias, Óscar Murillo, Johan Mojica, Yerry Mina, Dávinson Sánchez.

Mediocampistas: Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Mateus Uribe, Jefferson Lerma, José Heriberto Izquierdo, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero.

Delanteros: Miguel Ángel Borja, Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca, Radamel Falcao.

Japón

Porteros: Eiji Kawashima, Masaaki Higashiguchi, Kosuke Nakamura.

Defensas: Yuto Nagatom, Tomoaki Makino, Maya Yoshid, Hiroki Sakai, Gotoku Sakai, Gen Shoji, Wataru Endo, Naomichi Ueda.

Mediocampistas: Makoto Hasebe, Shinji Kagawa, Gaku Shibasaki, Toshihiro Aoyama, Hotaru Yamaguchi, Ryota Oshima, Keisuke Honda, Genki Haraguchi, Takashi Inui, Takashi Usami.

Delanteros: Shinji Okazaki, Yuya Osako, Yoshinori Muto.

Posibles alineaciones Colombia - Japón