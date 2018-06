Alemania - México: puntuaciones de México, jornada 1 del Mundial Rusia 2018

La sorpresa del mundial llegó a manos de once jugadores aztecas, el sueño de toda una nación se hizo realidad. Llegaron como los menos favoritos, como el equipo que no le ganaría a Alemania, sin embargo, el juego en equipo, la defensiva que hizo todo el trabajo, le dio una victoria importante en la primera jornada del mundial.

No hay duda que se tiene que destacar el medio campo y la defensa que presentó el cuadro de Juan Carlos Osorio; el seguimiento de Hugo Ayala y la pegajosa marca que llevó Héctor Moreno a la delantera alemana son de destacar.

Guillermo Ochoa

8 | Cumplidor. A pesar de que no jugó en los partidos de preparación antes del Mundial, respondió a la confianza de Juan Carlos Osorio, al detener la mayoría de las llegadas de los alemanes.

Jesús Gallardo

7 | Aguerrido. De primera impresión, pareciera que Gallardo no tenía nada que hacer ante Joshua Kimmich, sin embargo, lograba contener por breves lapsos los ataques de Alemania. Perdió la marca muchas veces en jugadas que pudieron llegar a ser de gran peligro y en varias ocasiones tendría que ir detrás de los delanteros alemanes para enmendar sus errores.

Héctor Moreno

8 | Líder. No cabe duda de que Moreno es el heredero de la defensa central que Rafa Marquéz dejará después de este mundial. Su liderazgo en la primera línea logró que el hostigamiento alemán solo fuera un mal rato durante todo el partido.

Hugo Ayala

8 | Muro. Una de las mejores duplas que se ha visto en la selección mexicana Ayala y Moreno resistieron los disparos; los escurridizos delanteros que llegaron a recibir la pelota tras un pase filtrado veían frustrados sus oportunidades gracias a la pegajosa marca que recibían del defensa mexicano.

Carlos Salcedo

7 | Dinámico. Si existe algo que te proporciona Salcedo por la lateral es una combinación entre labores defensivas y apertura del campo a la ofensiva. Y este partido no fue la excepción, el lateral mexicano cumplió con ese dinamismo que se le conoce.

Hirving Lozano

9 | Héroe. Después de su gran temporada con el PSV Eindhoven, hizo su debut en un mundial con golazo al llevarse a un defensa alemán con un recorte y meter el balón en las redes en el palo de Manuel Neuer. Fue el referente al ataque y se notó su ausencia cuando Juan Carlos Osorio decidió sacarlo del campo.

Andrés Guardado

7 | Jerarquía. Sin importar su edad, el capitán de la selección mexicana demostró su calidad al momento de la recuperación de balones, a pesar de que por mucho tiempo Alemania tuvo la posesión del balón, logró jugarle al tú por tú a jugadores como Sami Khedira y llevarse algunas victorias en la media.

Héctor Herrera

8 | Calidad. El comandante del medio campo mexicano. El jugador del Porto hizo lo que quiso con Kroos y Khedira quien en pocas ocasiones pudieron quitarle el balón. Con la precisión de un reloj suizo sus participaciones en las jugadas fueron de gran categoría.

Miguel Layún

4 | Impreciso. Se dio la confianza a Layún, el planteamiento de Osorio le abrió la oportunidad de poder llegar a zona final para probar su potencia, sin embargo, está reprobado al ser uno de los jugadores que más oportunidades tuvo y que desaprovechó totalmente.

Carlos Vela

5 | Desaparecido. No tuvo presencia en el ataque, el encargado de ser el punto neurálgico de la selección no aportó nada. Salió temeroso y perdió muchas pelotas y muy pocas veces logró mandar un pase importante.

Javier Hernández

4 | Indeciso. No puedes presumir ser el máximo goleador si no puedes crearte oportunidades, si no puedes mandar un sencillo pase para que metan el gol. Impreciso en la delantera, tomó malas decisiones. Tuvo las oportunidades para ampliar el marcador, pero no tuvo efectividad.

Juan Carlos Osorio

9 | Estratega. El partido contra la selección alemana fue su examen de aprobación, el planteamiento del partido fue acertado logró desaparecer el medio campo de los alemanes. Los cambios dejaron sin posibilidad de crear muchas jugadas de ataque, pero fue para darle solidez a la defensa y al medio campo. Su planteamiento se enfocó en el contra ataque y ante todo en darle oportunidades a Lozano.

Edson Álvarez

7 | Cumplidor. Entro de cambio por Carlos Vela, el nerviosismo del joven mexicano le pasó factura en los mano a mano, pero como fue transcurriendo el tiempo agarró confianza e incluso tuvo un participación importante al evitar un gol que estaba casi cantado para Alemania.

Raúl Jiménez y Rafa Márquez

SC | Jiménez entró para darle una latencia de peligro al juego, pero desde la salida de Lozano fueron muy pocas las oportunidades que tuvo la selección mexicana al frente, por lo que su participación en el encuentro fue menor. Por parte de Márquez, el cambio fue para la historia y ser el jugador mexicano con más mundiales jugados.