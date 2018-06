Cara a cara: Cristiano vs Benatia

La Copa del Mundo siempre ofrece enfrentamientos históricos y muy atractivos tanto entre selecciones como entre sus respectivas estrellas. Ya en la primera jornada ha habido algunos de ellos, al menos sobre el papel, como el Suárez o Godín vs Salah que se esperaba el pasado viernes, el Ramos y Piqué vs Cristiano Ronaldo, o el Neymar vs Shaqiri de ayer. Sin embargo, esto solo acaba de empezar.

Mañana acaban las primeras fechas y ya comienzan a jugarse las segundas con el Rusia vs Egipto, por lo que habrá nuevos duelos entre cracks. El miércoles, a parte del Irán vs España que tiene a todo el país en vilo, también se juega un Portugal vs Marruecos, lo que significa que habrá un choque entre dos jugadores de la élite del deporte rey: Cristiano Ronaldo vs Mehdi Benatia.

Cristiano Ronaldo

¿Qué se puede decir del delantero portugués que no se haya dicho ya? El ´7´ del Real Madrid y de la Selección portuguesa llega en un momento espectacular. Después de ganar la decimotercera Champions League (tercer consecutiva) con el Real Madrid y anotar más de 30 goles a lo largo de la temporada, el luso ha aterrizado en Rusia con ganas de más. Y así lo demostró en el primer encuentro frente a la Selección española de Iniesta, Isco y compañía. Nada más comenzar el partido, provocó el penalti que posteriormente transformaría él mismo para anotar el 1-0. Minutos antes de que finalizara la primera mitad, enganchó un balón suelto en la frontal del área para anotar el segundo (con la ayuda del arquero David De Gea). Pero no iba a acabar ahí. A pesar de que España remontaría, “La Roja” no acabó de cerrar el partido, por lo que en los último instantes, una falta unos metros más atrás de la frontal del área realizada por Piqué (y también provocada por CR7), permitiría al de Madeira volver a empatar el partido y firmar el 3-3 definitivo. Un golazo a balón parado por la escuadra que dejó a De Gea haciendo la estatua y que encumbraría a Cristiano de nuevo con otro hat-trick. Además de seguir al pie del cañón en las diferentes portadas de todos los medios deportivos del mundo, logró también batir algún que otro récord, como igualar a Pelé como futbolista que consigue marcar en cuatro citas mundialistas.

En el próximo encuentro, el luso espera seguir aportando goles a su selección, al igual que esa experiencia que él ha adquirido en partidos de máximo nivel. La auto exigencia con la encara los partidos se traslada a sus compañeros, provocando que ellos mismos den también el 100% en busca de la victoria. Además de goles, Ronaldo es la referencia de Portugal arriba, aguantando balones, descargando de cara para los jugadores que se sumen de segunda línea y tirando constantes desmarques a los costados y a las espaldas de los defensores. Destacar también el ya mencionado golpeo desde media distancia con ambas piernas y su gran juego aéreo.

Mehdi Benatia

Tras 20 años sin estar en un Mundial, Marruecos ha vuelto. Y lo ha hecho con una muy buena generación de futbolistas, la cual está encabezada por su jefe de la zaga, el central de la Juventus de Turín, Benatia. El central marroquí ha llegado a Rusia después de una buena temporada en Italia con su club, con el que se ha alzado con el título liguero de la Serie A, por lo que espera continuar su racha triunfal y clasificar al combinado africano para los octavos de final. El camino por Rusia no ha empezado de la mejor manera, puesto que Marruecos cayó derrotada en el primer partido frente a Irán, un rival a priori asequible. Los marroquíes no estuvieron finos y un autogol en los últimos minutos del encuentro les acabó por condenar.

Benatia no jugó un mal partido. Su selección llevó el mando del choque durante casi los 90’, y el central Juventino fue el encargado de sacar la pelota jugada desde atrás. Demostró varias de sus cualidades, como es el buen trato y su salida de balón, su poderío en el juego aéreo, y su jerarquía en defensa. Se sumó alguna que otra vez al ataque y tapó en varias ocasiones las subidas de sus laterales con buenas coberturas. En el próximo partido se las verá con una pareja bastante “fea” como es Cristiano Ronaldo, el cual le exigirá el máximo en todas las acciones en las que se enfrenten (que serán muchas debido a la posición del luso como punta de lanza del ataque portugués). Habrá una apasionante disputa por los balones aéreos, al igual que el uno contra uno cuando CR7 tenga espacios a las espaldas. Benatia deberá estar atento e intentar impedir que el crack del Real Madrid reciba cómodo y con posibilidades de golpeo a portería. Un duelo digno de un Mundial.