Joachim Löw: “Todavía queda un largo camino por recorrer”

Google Plus

El Mundial de Rusia 2018 está demostrando que la lógica en el fútbol no existe, o al menos eso quedó demostrado hasta ahora dado que los denominados favoritos no han conseguido sumar de a tres en su primer partido, ante rivales que en teoría se creían que eran “accesibles”. Argentina empató con Islandia, Brasil empató con Suiza y Alemania cayó por primera vez de manera oficial ante México.

Los antecedentes entre aztecas y teutones inclinaban la balanza a favor de los europeos. Que nunca antes fueron derrotados por los mexicanos en competiciones oficiales. En copas del mundo se habían enfrentado en tres ocasiones, todas con resultados favorables a los alemanes.

El último encuentro entre ambos fue el año pasado, donde los dirigidos por Joachim Löw derrotaron 4-1 a México en la Copa Confederaciones, eso sí, Alemania con un equipo “paralelo” a los habituales titulares.

Siempre hay una primera vez

El 17 de junio de 2018 será una fecha que los mexicanos jamás olvidarán, ya que se trata del día que derrotaron con jerarquía por primera vez en la historia a los teutones, gracias al gol anotado por Hirving Lozano.

El entrenador alemán charló en conferencia de prensa luego del partido donde intentó poner paños fríos a la situación alegando que aún queda mucho camino por recorrer.

"Todavía queda un largo camino por recorrer".

“Obviamente estamos decepcionados por haber perdido, pero tenemos que afrontar esa situación. En la primera mitad no lo hicimos bien, entregamos mucho el balón, no tuvimos esa seguridad que conocíamos del equipo y que yo me lo imaginaba”, dijo, aceptando que su equipo estuvo impreciso con los pases durante gran parte de la primera mitad, lo que ocasionó el gol de Lozano en un contraataque tras una pérdida de balón en el mediocampo.

"No es habitual para nosotros perder el primer juego".

“En la segunda mitad pudimos tener más presencia en el campo y ejercimos más presión, pero México replegó un poco más sus líneas, lo que nos obligó a tener mucho más recorrido y control del balón. A pesar de haber rematado varias veces a portería no tuvimos suerte. La actitud fue del 100%, pero no logramos entrar en juego y estuvimos inseguros por eso”, sostuvo, alegando que la suerte no acompañó a su equipo pese a que la actitud de buscar el resultado siempre estuvo.

Ante la consulta de cómo se encuentra su equipo en lo mental luego de la derrota respondió que se sienten muy afectados pero que tienen la capacidad de salir adelante. “No estamos contentos, pero debemos recuperarnos rápido. Sabemos manejarnos en las derrotas, el próximo partido será decisivo y tenemos que ganarlo. Tenemos que recordar cuales con nuestras fortalezas nuevamente, estoy convencido de que mostraremos una mejor reacción”, culminó Löw.