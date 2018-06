Xhaka y Lichtsteiner frenan a Brasil

Está quedando un Mundial de Rusia muy sorprendente y de ello se están aprovechando selecciones que a priori eran inferiores y que contaban con pocas opciones de pasar a la siguiente ronda. Una de las últimas en romper esquemas ha sido Suiza, que ha logrado sacar un empate a uno ante la gran favorita para hacerse con el título al final del campeonato, Brasil. El excepcional gol de Coutinho fue neutralizado por Zuber, que anotó cinco minutos después de comenzar la segunda parte. La selección helvética contó, por otra parte, con representación Gunner, y es que tanto Granit Xhaka como Stephan Lichtsteiner fueron de la partida para Vladimir Petkovic.

Ni Xhaka ni Lichtsteiner fueron los mejores de Suiza

Era el primer partido del lateral diestro tras anunciar su fichaje por el Arsenal, por lo que había mucho interés en conocer cómo se comportaba el que parece va a ser el relevo de Héctor Bellerín. Aunque es cierto que contaba con la difícil tarea de tapar a un Neymar que no estuvo a su mejor nivel, el ex de la Juventus no fue, ni mucho menos, el mejor hombre de la zaga, hasta el punto de ser sustituido en el minuto 87 por Michael Lang. Siendo, eso sí, el hombre con más intercepciones para los suizos, su 72 % de acierto en el pase no decepcionó tanto como los cuatro centros fallidos que intentó. Y es que, Lichtsteiner, que puede ser un carrilero más que un lateral, no conectó nunca con Seferovic desde la banda derecha.

En cuanto a Granit Xhaka, hay que destacar su 85 % de acierto en el pase, siendo el segundo jugador de los europeos que más envíos al compañero realizó tras Manuel Akanji. Formando en el doble pivote junto a Valon Behrami, posiblemente el mejor de los de Petkovic sobre el césped, el centrocampista Gunner no aportó absolutamente nada en ataque, algo que, por otro lado, es entendible en un partido en el que Brasil manejó más el balón y encerró por momentos en su área a la selección suiza. Recién renovado por los londinenses, del buen hacer de Xhaka en el centro del campo pasan las opciones de clasificar a la siguiente ronda para su selección.

De esta forma, y tras sumar un punto ante el combinado más complicado de este Grupo E, Suiza queda en la tercera posición, por detrás de Brasil y Serbia, que sí sumó los tres puntos ante una Costa Rica que tampoco vendió a buen precio la victoria. Ahora, los de Petkovic se medirán a Serbia para finalizar esta fase de grupos ante la selección tica.