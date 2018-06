Joe Allen seguirá en el Stoke City

Muchas son las dudas que se originan tras un descenso y de ellas no ha huido un Stoke City que poco a poco las va resolviendo. Con la incógnita de saber el futuro del que es su máxima estrella, Xherdan Shaqiri, el conjunto del Bet365 Stadium ha dado un paso importante ya no solo de cara a la próxima temporada y a la confección de la plantilla, sino al regreso a la máxima categoría del fútbol inglés. Y es que, seguir contando con un futbolista de la talla de Joe Allen es muy importante para los potters, pues el galés se ha convertido en una de las piezas fundamentales del centro del campo. Llegado hace dos temporadas del Liverpool, a pesar de las jugosas ofertas que manejaba, Allen ha preferido extender su contrato por cuatro años con el Stoke City.

El pasado curso, el mediocentro jugó 36 de los 38 duelos de la Premier League, algo que le hace ser el jugador con más partidos junto al extremo suizo. Además, aportó dos goles y seis asistencias, participando así en ocho de los 35 tantos de su equipo. Desde que fuera adquirido por los potters en el curso 16/17, Joe Allen ha aglutinado ya 77 partidos con el conjunto de Stoke-on-Trent, duelos que ha utilizado para anotar 10 goles y repartir 11 asistencias.

"Como jugadores, debemos asumir la responsabilidad de lo sucedido la temporada pasada"

En el comunicado que ha publicado el equipo en su página web oficial se recogen también declaraciones de un jugador que lanza un mensaje al vestuario: “Como jugadores, debemos asumir la responsabilidad de lo sucedido la temporada pasada. A veces, en el fútbol, cuando las cosas van mal los jugadores intentan lavarse las manos, pero espero que algunos más tengan el mismo objetivo de tratar de aclarar las cosas y ayudar al club a recuperarse”.

Claro y contundente, Joe Allen prosigue agradeciendo al club su apoyo: “Hablé con Tony Scholes una vez terminó la temporada y me dejó claro que el club no estaba interesado en venderme y que querían que me quedara. Esa postura, junto con lo bien que estoy aquí, lo feliz y lo mucho que he disfrutado, me lo han hecho bastante sencillo”.

De la misma forma, tanto su entrenador, Gary Rowett, como el propio Tony Scholes, presidente del club, también dieron su particular punto de vista. El primero deja claro que se siente orgulloso de la reacción del futbolista: “Las palabras de Joe fueron las primeras que leí al final de temporada y quedó claro, por lo que dijo, que quería ver lo que había sucedido. Eso es exactamente lo que cualquier club, cualquier afición y cualquier entrenador quieren escuchar. Todos quieren que los jugadores se sientan responsables”. Convencido de que es el tipo de jugador que el club necesita, Rowett acepta que “tiene la calidad de la Premier League y también la mentalidad para manejar el camino en Championship”.

Finalmente, el presidente ejecutivo eleva aún más la trascendencia de esta renovación y lo califica como “el movimiento más importante de todo el mercado” para el club. “No hay ninguna duda de que hubiera sido deseado por muchos este verano por la forma que ha mostrado desde que llegó del Liverpool. Ha hablado durante mucho tiempo con nuestros propietarios y con Gary Rowett y está totalmente comprometido con nuestro objetivo de asegurar el regreso a la Premier League el próximo año”, añadió Tony Scholes.