Mejor jugador del Grupo D de la primera jornada: Luka Modrić lidera a Croacia en su primera victoria

La elección como mejor jugador del partido por parte de la FIFA de Luka Modric no es casualidad, y es que el centrocampista croata, a sus 32 años, vive una segunda juventud. El final de sus días, deportivamente hablando, no parece llegar nunca. Croacia se mueve gracias al ritmo que Luka propone sobre el verde, y ante Nigeria, en el primer partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia, se pudo comprobar. Modric, no solo fue decisivo anotando el penalty que sirvió a su selección para ganar el primer partido, sino también para hacer organizar el juego.

El jugador croata es ya el tercer máximo jugador con más partidos, con 107, todavía lejos de los 134 de Srna No fue un inicio cómodo ni para Modric ni para los croatas, porque las 'Super Águilas' poblaron el centro del campo, algo que dificultó durante los primeros compases del partido a que se viera un fútbol atrevido por parte de una de las mejores parejas de medios de este Mundial: Modric-Rakitic. Con el paso de los minutos, Croacia fue mejorando y consiguió hacerse con el dominio del balón. Modric, como en el Real Madrid, se disfrazó de director de orquesta, y todos los balones pasaban por sus botas. El centrocampista acertó el 85% de los pases que hizo, 54 de 63. De sus pies nació el primer tanto de Croacia, que llegó a la salida de un saque de esquina, donde Etebo, en propia portería, movió el marcador en favor de los balcánicos.

En la segunda parte, Croacia mejoró, y la medular se hizo más fuerte con Modric a la cabeza, que se encargó de repartir el juego y asumir la responsabilidad que conlleva ser el capitán de su selección. Su importancia es vital, algo que le ha llevado a convertirse en el tercer jugador con más partidos, con 107, todavía lejos de los 134 de Srna. Anotó el gol de penalty que sirvió para que Croacia ganara el encuentro por 2-0 y lidere el grupo D, con muchas posibilidades de acceder a los octavos de final.

Declaraciones tras la victoria ante Nigeria

Modric: "Hemos dado un paso importante hacia la segunda ronda, pero tenemos trabajo por hacer todavía" Luka Modric, recibió el trofeo al mejor jugador ante las 'Super Águilas' y en la conferencia de prensa psoterior al encuentro se sintió satisfecho por el gran trabajo de su equipo: "Hemos hecho un buen partido siendo compactos, maduros y actuando como un equipo y ese aspecto es el más importante. Hemos dado un paso importante hacia la segunda ronda, pero tenemos más trabajo que hacer y tenemos que preparar bien los partidos restantes. Todo el equipo jugó con un espíritu de lucha, todos ellos dieron lo mejor, ya que consideramos que es la mejor manera de lograr el resultado correcto. La lucha es el camino para conseguir el éxito. El próximo duelo será difícil. En el otro partido del grupo, todo el mundo esperaba la victoria de Argentina, pero finalmente Islandia se ha opuesto con resistencia. Tendremos que luchar", declaró.

El próximo partido de Croacia será el próximo jueves 21 de junio, a las ocho de la tarde ante Argentina. La victoria croata los clasificaría a los octavos de final del torneo, (aunque dependerían del Islandia - Nigeria para saber si serán primeros de grupo) y dejaría a los albicelestes muy tocados para la última jornada. Se presenta, por tanto, un partido trepidante desde el Nizhny Novgorod Stadium.